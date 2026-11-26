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El Real Madrid está firmando resultados muy buenos en la Champions League esta temporada, tanto en lo deportivo como en lo económico.

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Según informa el diario Marca, el liderato del conjunto blanco en la fase liga de la Champions League se refleja claramente en las cuentas del club, que actualmente encabeza la lista de los equipos que más ingresos han generado.

Sin embargo, lo que estará en juego en los tres próximos partidos, además de la clasificación directa para los octavos de final a través de uno de los ocho primeros puestos, no es menos importante desde el punto de vista económico.

El Real Madrid ya se ha asegurado, como mínimo, el pase a la eliminatoria de playoff, pero el objetivo del club, expresado por el entrenador portugués José Mourinho, es alcanzar directamente los octavos de final y evitar una eliminatoria a mediados de febrero que podría interferir con otros objetivos del equipo, empezando por la lucha por el título de LaLiga.

Tras alcanzar los 15 puntos, el Real Madrid ya está fuera del alcance de los equipos que ocupan el puesto 25 y los siguientes.

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En cuanto a ingresos, el conjunto blanco ya ha obtenido más de 29 millones de euros en la presente edición del torneo europeo. De esa cantidad, 18,62 millones corresponden a la prima fija que la UEFA establece por participar, mientras que 10,5 millones son fruto de los resultados logrados por el equipo.

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La UEFA concede una prima de 2,1 millones de euros por cada victoria, una cantidad inferior a la que se pagaba antes del cambio de formato de la competición en la temporada 2024-2025, pero que ya ha aportado 10,5 millones de euros a las arcas blancas.

Ningún otro club ha conseguido un pleno de victorias, un logro exclusivo del Real Madrid después del empate del París Saint-Germain ante la Roma el pasado miércoles.

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Aun así, la primera fase de la Champions League todavía puede reportar más ingresos al club que preside Florentino Pérez.

El Real Madrid podría embolsarse 11 millones de euros adicionales por la clasificación directa para los octavos de final, un objetivo que tiene a una sola victoria, con tres partidos por delante ante el Arsenal, el LASK y el Shakhtar.

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Lograr esa meta parece factible. Además, terminar entre los ocho primeros otorga al conjunto blanco una prima adicional estimada en 2 millones de euros.

En cambio, hacerse con la prima de 9,9 millones de euros que la UEFA reserva al ganador de la fase liga parece más complicado.

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El importe de esta prima disminuye progresivamente en función de la posición de cada equipo en la clasificación final, hasta un mínimo de 275.000 euros para el equipo que termine la fase en el puesto 36.

Además, el Real Madrid puede ingresar un máximo de 6,3 millones de euros si gana sus tres partidos restantes, ya que cada victoria se premia con 2,1 millones de euros. En caso de empate, la prima se reduce a 700.000 euros.

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En resumen, las primas económicas que se juega el Real Madrid en las tres próximas jornadas de la Champions League ascienden a 31,2 millones de euros, algo más de lo que el club ya ha ingresado, que suma 29,1 millones de euros.

Todo ello sin contar otras partidas de ingresos adicionales, cuyo importe no se conocerá hasta que termine la competición.

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La más importante de estas partidas es el llamado «pilar de valor», un concepto que sustituyó al antiguo sistema de reparto de los derechos televisivos y que tiene en cuenta la clasificación histórica de cada club en los últimos cinco y diez años, así como el tamaño de su mercado televisivo.

El Real Madrid es uno de los clubes que más dinero recibe por este concepto, ya que su parte ronda los 40 millones de euros, que se abonan en plazos a lo largo de la temporada.

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En cuanto al resto de primas ligadas a los resultados, la clasificación para los cuartos de final otorga al club 12,5 millones de euros, mientras que la prima por alcanzar las semifinales es de 15 millones.

En la final, el subcampeón recibe al menos 18,5 millones de euros, y la prima asciende a 25 millones de euros para el campeón.