El sábado por la tarde, el Real Madrid emitió un comunicado oficial desmintiendo las informaciones que le vinculaban con el fichaje de Michael Oliisi, del Bayern de Múnich. El club confirmó que no ha contactado «ni directa ni indirectamente» con el jugador, sus representantes ni nadie de su entorno.

El club blanco subrayó la excelente relación institucional con el Bayern, basada en el respeto mutuo y la colaboración, y lamentó la difusión de rumores infundados.

Ambos clubes coinciden en que cualquier interés por un jugador debe tratarse primero entre las entidades, de acuerdo con la lealtad institucional que ha marcado su relación.

La desmentida llega tras una semana en la que el nombre de Oulissi acaparó los titulares del mercado de fichajes, con rumores que lo situaban como objetivo del Real Madrid para el próximo verano y cifras de traspaso entre 150 y 220 millones de euros.

El Bayern, por su parte, ha reiterado en público y en privado que el extremo no está en venta y que no negociará su salida.

Olisé, con contrato hasta 2029, acaba de ser nombrado mejor jugador de la Bundesliga tras marcar 22 goles y dar 31 asistencias en 52 partidos, y el club bávaro planea renovarle.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, lo reiteró en «Bild»: «Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta por Oulissi, algo que hasta ahora no ha ocurrido, puede ahorrarse el esfuerzo. Es jugador del Bayern de Múnich y tiene un contrato a largo plazo, y nosotros no somos un club que venda a sus jugadores».

Mientras, el jugador de 24 años disputa con Francia el Mundial 2026, torneo que ha elevado su valor y atraído la atención de varios grandes clubes.

El comunicado completo del Real Madrid dice lo siguiente: «En respuesta a las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Oliisi, el Real Madrid desea aclarar que no ha mantenido ningún contacto, ni directo ni indirecto, con el citado jugador, ni con sus representantes, ni con ninguna persona de su entorno».

El comunicado añadía: «Asimismo, el Real Madrid desea destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con el que comparte una larga trayectoria de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se ajustan a la realidad».

El comunicado concluía: «Ambos clubes han mantenido siempre una relación de confianza y respeto mutuo, y comparten la convicción de que cualquier interés por un jugador del otro debe tratarse primero entre las entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han regido históricamente sus relaciones».