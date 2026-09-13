Parece que la relación entre el Real Madrid y Thibaut Courtois se encamina hacia un nuevo capítulo, después de que ambas partes se acercaran a alcanzar un acuerdo sobre la renovación del contrato del guardameta belga, en un paso que refleja la gran confianza que despiertan sus cualidades dentro del feudo del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid está a un paso de llegar a un acuerdo con Courtois por un nuevo contrato que se extendería hasta el 30 de junio de 2028, de modo que el arquero belga seguirá defendiendo la portería del conjunto blanco durante los próximos años, en medio de un convencimiento creciente dentro del club de que sigue siendo la mejor opción para la portería.

La dirección del Real Madrid es consciente de que la portería se ha convertido en una de las posiciones que necesitan una estabilidad a largo plazo, por lo que ya ha comenzado a moverse para asegurar la continuidad de Courtois, en lugar de esperar hasta el final de la temporada como venía siendo habitual en los últimos años con los jugadores de gran experiencia.

El diario "AS" había desvelado el pasado julio el inicio de las negociaciones entre el Real Madrid y el guardameta belga, antes de que las conversaciones avanzaran durante el último periodo, quedando ambas partes muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el nuevo contrato.

Este movimiento anticipado refleja un claro convencimiento dentro del club de que Courtois sigue siendo capaz de rendir al máximo nivel, y que la cuestión de su continuidad ya no depende únicamente de lo que ofrezca en los próximos meses, sino que se ha convertido en parte de una visión más amplia de estabilidad del equipo en la posición de la portería.

La confianza del Real Madrid en Courtois no se basa solo en su nombre o en su historia, sino en lo que sigue ofreciendo sobre el terreno de juego. El internacional belga ha demostrado en más de una ocasión que sigue siendo capaz de marcar la diferencia cuando el equipo lo necesita, y uno de los ejemplos más destacados de ello fue su gran actuación ante el Inter de Milán, tras atajar siete balones, confirmando una vez más su capacidad de salvar al Real Madrid en los momentos difíciles.

En Valdebebas, los responsables del club ven estos rendimientos como una prueba de que Courtois no ha perdido su brillo, sino que sigue siendo uno de los mejores guardametas del mundo, lo que hace que la idea de buscar un sustituto inmediato no esté seriamente sobre la mesa.

Además, la evaluación de la situación de los porteros disponibles fuera del Real Madrid no ha aportado nada que empuje al club a cambiar su postura, sobre todo porque Courtois, mientras mantenga su nivel actual, otorga tanto al cuerpo técnico como a la dirección una gran tranquilidad.

Una cantera para el futuro y el suplente que no genera crisis

Los cálculos del Real Madrid no se limitan únicamente a Courtois, ya que el club continúa observando los talentos que salen de la academia juvenil, la cual se ha convertido durante los últimos años en una de las fuentes de talento más importantes para el conjunto blanco.

Los responsables del Real Madrid confían en que la academia cuenta con un grupo de jugadores capaces de llegar al primer equipo en el futuro, algo que ha quedado claro en más de una posición durante los últimos años.

Entre los nombres prometedores figuran Mestre, Arroyo, Kittelas, Álvaro, Iliá Vólosin y Gil Puns, aunque el mayor foco en la posición de la portería recae sobre Javi Navarro, guardameta de la selección española sub-19.

Se ve a Navarro como uno de los porteros españoles emergentes más destacados, tras llamar poderosamente la atención durante su participación en la última Youth League, ganándose una gran valoración dentro del club.

Al mismo tiempo, el nombre de Fran González no está ausente de los cálculos del Real Madrid, especialmente con el importante papel que se espera que desempeñe durante su experiencia en el Sevilla, donde el próximo periodo será una ocasión importante para evaluar su progresión y su capacidad de acercarse en el futuro a la portería del conjunto blanco.

Y mientras Courtois sigue ocupando la posición de portero titular, Andriy Lunin continúa siendo uno de los elementos importantes en el engranaje del Real Madrid. El guardameta ucraniano ofrece el modelo del jugador profesional que está presente cuando el equipo lo necesita, sin provocar crisis dentro del vestuario ni fuera del terreno de juego, ya sea cuando dispone de la oportunidad de jugar o cuando se encuentra por detrás de Courtois en el orden de los porteros del equipo.

Lunin ha estado presente en ese papel con los distintos entrenadores que se han sucedido al frente del Real Madrid durante los últimos años, lo que siempre ha dado al cuerpo técnico una sensación de tranquilidad por contar con un portero suplente capaz de asumir la responsabilidad cuando sea necesario.

Esta ecuación otorga al Real Madrid el lujo de la estabilidad en la posición de la portería, con Courtois como primera opción y Lunin como suplente de confianza, además de talentos emergentes que pueden constituir el futuro del equipo en esa posición.

Courtois quiere quedarse en el Real Madrid

En Valdebebas, los responsables del Real Madrid consideran que Courtois ha ofrecido lo suficiente como para merecer un nuevo contrato, sin necesidad de esperar hasta el final de la temporada para saber si es capaz de continuar al mismo nivel.

El club cree que el guardameta belga ha superado la prueba con éxito, y que tiene por delante tiempo suficiente para seguir jugando al máximo nivel, sobre todo ante su claro deseo de permanecer en el Real Madrid durante el mayor tiempo posible.

Este deseo refuerza la posición del club en las negociaciones, ya que Courtois no parece dispuesto a abandonar al conjunto blanco en busca de ofertas económicas mayores, pese a la llegada de ofertas de clubes pertenecientes a mercados con mayor capacidad de ofrecer salarios enormes.

La elección de Courtois de continuar en el Real Madrid refleja a su vez la naturaleza de la relación que une a ambas partes, después de que el guardameta belga se convirtiera en uno de los elementos más importantes del equipo durante los últimos años.

La tranquilidad respecto a Courtois no se limita a la dirección del Real Madrid, ya que el portero también goza de la confianza de José Mourinho, quien ha expresado públicamente su apoyo y su confianza en él.

El técnico portugués considera que contar con un portero de las características de Courtois representa un gran punto fuerte para el Real Madrid, especialmente en los grandes partidos que necesitan un guardameta capaz de lidiar con la presión y marcar la diferencia cuando el equipo se ve sometido a prueba.

La afición del Real Madrid, por su parte, también siente tranquilidad al contar con un portero de talla mundial entre los suyos, sobre todo porque Courtois fue uno de los candidatos al premio al mejor guardameta la pasada temporada, junto a nombres destacados como Unai Simón, Raya, Joan García, Bono, Kobel, Dibu Martínez, Mendy, Safónov y Vozinha.

Kobel, un nombre bajo seguimiento

Entre los nombres que han despertado el interés del Real Madrid destaca el suizo Gregor Kobel, guardameta del Borussia Dortmund, después de que el jugador fuera ofrecido al club blanco.

Los ojeadores del Real Madrid siguen de cerca al portero suizo, pero el interés del club por él no ha superado hasta ahora los límites del seguimiento y la evaluación, sobre todo porque el Dortmund se considera uno de los clubes amigos del Real Madrid, y no existen en la actualidad indicios claros de un movimiento oficial para su fichaje.

Aun así, la aparición de Kobel entre los mejores guardametas del mundo refuerza lo que se rumorea en Alemania sobre la posibilidad de su traspaso en el futuro a un gran equipo, sobre todo con el continuo aumento de su cotización y la creciente valoración de su nivel.

Pero en la actualidad no parece que el Real Madrid vea a Kobel como un sustituto directo de Courtois, sino que continúa observándolo dentro de una lista más amplia de porteros que podrían despertar el interés del club en el futuro.