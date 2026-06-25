El Real Madrid recupera a su jugador... y lo pone a la venta rápidamente

El Real Madrid ha informado al Como italiano que ejercerá la cláusula de recompra del argentino Nico Paz.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, lo confirmó en X: «El Real Madrid comunica oficialmente al Como que activará la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros».

Baz volverá al Real Madrid, pero el Como podrá retenerlo hasta el lunes pagando 60 millones.

Si el Como no concreta el fichaje, el jugador regresará al Madrid la próxima semana, antes de que el club lo ofrezca en el mercado por más de 60 millones.

Según Marca, el Real Madrid reiteró hoy al Como su intención de recomprar al jugador y le ofreció prioridad en cualquier venta futura.

El Madrid ya lo había anticipado de forma extraoficial en los últimos días y lo ratificó en la reunión.

Así se asegura no perder a un gran talento sin beneficio y mantener el control sobre su futuro, ya que el club ha seguido su evolución toda la temporada.

Su rendimiento en la Serie A confirmó a la directiva madridista la necesidad de recuperarlo.

Aunque el jugador prefería seguir en el Como a las órdenes de Cesc Fábregas, ahora el Real Madrid tendrá la última palabra sobre su futuro.