El Real Madrid obliga a Harry Kane a perder su trono en el Bayern de Múnich

Michael Olise se ha convertido en uno de los nombres más destacados del fútbol mundial, después de imponer su talento y su capacidad para decidir partidos, además de su creciente influencia en el Bayern de Múnich, en el escenario internacional.

Con cada partido que juega, su huella es mayor, mientras que cada paso relacionado con su futuro despierta el interés de los grandes clubes europeos, con el Real Madrid a la cabeza, que sigue de cerca la evolución del extremo francés.

Por su parte, los dirigentes del Bayern de Múnich son conscientes del nivel que ha alcanzado la estrella del equipo y buscan asegurar que su futuro siga ligado al club.

Con ese objetivo, el club alemán se prepara para presentar una enorme oferta de renovación, con la intención de alejar a los equipos interesados en ficharlo.

Según informó la cadena Sky Sport Alemania, la oferta incluye la ampliación del contrato del jugador, que actualmente expira en 2029, hasta 2032.

Una renovación excepcional

Se espera que la oferta económica esté a la altura del papel cada vez más importante que desempeña Olise dentro del equipo.

Según la misma fuente, el futbolista francés podría convertirse en el mejor pagado del Bayern de Múnich, superando incluso a Harry Kane y a Jamal Musiala, cuyos salarios rondan los 25 millones de euros anuales.

Olise percibe actualmente cerca de 14 millones de euros, lo que significa que la nueva oferta le supondría un aumento considerable que elevaría su sueldo hasta unos 30 millones de euros.

Este movimiento llega también en un contexto de creciente interés por el jugador en el mercado de fichajes.

El Real Madrid vigila de cerca la situación del atacante francés, mientras que el Bayern de Múnich quiere actuar de forma preventiva para evitar cualquier intento de hacerse con sus servicios.

El club pretende reconocer la importancia deportiva de Olise y garantizar su continuidad a largo plazo.

Sin embargo, el dinero no será el único factor decisivo en las negociaciones, ya que la inclusión de una cláusula de rescisión que permita al jugador tener cierto control sobre su futuro podría representar uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

El agente del jugador, Glenn Twinbouah, considera importante la inclusión de una cláusula de ese tipo, al igual que ocurrió durante la etapa de Olise en el Crystal Palace.

Esa opción contribuyó a facilitar el traspaso del jugador al Bayern de Múnich en 2024 por unos 53 millones de euros.

El club alemán, que habitualmente no es partidario de aceptar cláusulas de rescisión que permitan la salida de sus futbolistas, tendrá que estudiar esta petición durante las negociaciones.

Entre las opciones sobre la mesa figura la inclusión de una cláusula de rescisión cuyo valor supere los 200 millones de euros, una cifra que refleja la valoración que el club hace del jugador y la fuerte posición negociadora de la que goza ahora el internacional francés, aunque las condiciones finales seguirán dependiendo del curso de las conversaciones entre ambas partes.



