El brasileño Vinícius Júnior se reincorporó este lunes a las filas del Real Madrid, tras finalizar su participación con la selección de su país en el Mundial 2026, con el objetivo de comenzar la preparación para la nueva temporada, en medio de la constante polémica sobre su futuro en el club blanco.

El Real Madrid anunció en un comunicado médico a través de su página oficial que Vinícius Júnior se unió al equipo tras su participación en el Mundial, ya que esta mañana se dirigió al hospital "Blua Sanitas Valdebebas" para someterse al reconocimiento médico, antes de completar su primera sesión de entrenamiento de cara a la nueva temporada 2026/27.

El regreso del extremo brasileño a los entrenamientos del Real Madrid llega en un ambiente de expectación sobre su futuro, después de que su nombre se vinculara durante el último periodo con una posible salida hacia el Arsenal, que observa la situación del jugador y ha tratado de explorar la posibilidad de ficharlo, y se ha puesto en contacto con él a través del entrenador Mikel Arteta.

El Real Madrid se aferra a los servicios de Vinícius, en un momento en el que el asunto de la renovación del contrato del jugador sigue despertando gran interés, lo que convierte su futuro en uno de los expedientes más destacados que reciben seguimiento durante el mercado de fichajes de verano.

Vinícius había aparecido durante su regreso al Real Madrid con un nuevo aspecto, después de someterse durante su periodo de vacaciones a una operación estética en el rostro, acaparando las miradas con su nueva imagen coincidiendo con su vuelta al club blanco.

Tras superar las pruebas médicas y comenzar sus entrenamientos con el equipo, la afición del Real Madrid espera lo que depararán los próximos días, especialmente con la continuidad de la polémica sobre el futuro de una de las máximas estrellas del equipo y la posibilidad de que permanezca en el "Santiago Bernabéu" o se marche al Arsenal.

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