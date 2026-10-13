El Real Madrid confía en arrebatarle el objetivo al Barcelona

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Indicios positivos para el Merengue

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La carrera por la contratación del talento inglés JJ Gabriel, jugador del Manchester United, ha entrado en su fase decisiva, en medio de informaciones que apuntan a un creciente optimismo en el Real Madrid sobre su capacidad para cerrar la operación en detrimento del Barcelona.

Gabriel, de 16 años, está considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la academia del Manchester United en los últimos años, y ha manifestado su intención de abandonar Old Trafford.

Según el periodista Ramón Álvarez, el optimismo crece en el Real Madrid respecto a la posibilidad de completar la operación, basándose en el trabajo del club con el jugador y en su confianza en que pueda obtener el pasaporte irlandés o chipriota.





Este asunto representa el mayor obstáculo para el traspaso de Gabriel a un club europeo, lo que convierte cualquier avance en este aspecto en un paso importante hacia el cierre de la operación.

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Gabriel había planteado varias exigencias al Manchester United, entre ellas la garantía de minutos en el primer equipo además de un contrato lucrativo, peticiones que el club inglés rechazó. Se espera que la operación se complete en el mercado de invierno de enero de 2027.

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¿Qué significa esto para el Barcelona y el United?

El Barcelona sigue en la carrera por fichar a Gabriel, pero este giro supone una señal negativa para su aspiración de incorporar al joven talento esta temporada.

El club catalán estaba inmerso en un pulso a dos con el Real Madrid por el jugador, mientras que el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain seguían el caso antes de que Gabriel mostrara su preferencia por marcharse a España.









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El Manchester United se prepara para recibir únicamente cerca de 350.000 libras esterlinas como compensación por «formación», lo que convierte la operación en una apuesta de bajo coste por un talento con un potencial enorme.

Aun así, la decisión final todavía no se ha tomado y el Barcelona sigue en la pelea, especialmente porque queda tiempo suficiente antes del mercado de enero. La última palabra la tienen Gabriel y su familia, pero según los últimos datos parece inclinarse por el club de la capital española.