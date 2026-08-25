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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El Real Madrid afronta una nueva baja que despierta la preocupación

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
Primera División
J. Mourinho
A. Tchouameni
España
Portugal
Francia

Nuevo golpe para Mourinho

Resurgieron los interrogantes en torno a la situación del francés Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, de cara a su participación en el próximo partido ante la Real Sociedad, después de que se ausentara hoy del entrenamiento colectivo del equipo, en preparación para el encuentro que será el primero del conjunto blanco en su feudo del estadio Santiago Bernabéu esta temporada.

Tchouaméni se había recuperado de una lesión leve que sufrió la semana pasada, lo que le permitió volver a los entrenamientos con sus compañeros antes del partido inaugural del Real Madrid en LaLiga ante el Espanyol. Sin embargo, el técnico José Mourinho consideró que el jugador francés no había recuperado su plena forma física y técnica, y decidió mantenerlo en Madrid y no incluirlo en la lista para el partido.

Tchouaméni regresó a los entrenamientos ayer, cuando participó en la sesión junto al resto de sus compañeros, pero su ausencia del entrenamiento colectivo de hoy aumenta las dudas sobre su disponibilidad para jugar ante la Real Sociedad.

Los datos actuales apuntan a que Tchouaméni podría quedarse fuera de la lista del Real Madrid para el partido por segunda vez consecutiva, al no haber alcanzado la forma requerida para disputar los encuentros oficiales, según informó el diario español "Marca".

Tchouaméni no es el único jugador cuyos servicios pierde el Real Madrid en estos momentos, ya que Endrick, Éder Militão, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo y Asensio continúan sometidos a distintas fases de sus programas de recuperación de lesiones.

Primera División
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Se espera que los jugadores lesionados prosigan con sus programas de rehabilitación durante los próximos días, en el momento en que el Real Madrid se prepara para disputar su primer partido de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu, en medio de bajas sensibles en las filas del equipo.

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