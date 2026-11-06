El punto ante el PEC Zwolle le sirve de poco al Willem II

Willem II volvió a quedarse sin su primera victoria de la temporada en la Eredivisie este viernes por la noche. El equipo de Tilburg empató 1-1 en casa ante PEC Zwolle, después de que ambos conjuntos marcaran en los tres primeros minutos. El equipo de Jurgen Streppel sigue así como colista.

Tras las dolorosas derrotas ante SC Cambuur (1-6) y PSV (7-0), Willem II se jugaba mucho. El conjunto local recibió otro golpe casi de inmediato. Sydney van Hooijdonk adelantó al PEC Zwolle ya en el segundo minuto con un magnífico disparo a la media vuelta: 0-1.

Sin embargo, Willem II reaccionó enseguida al tempranero gol en contra. Apenas un minuto después, Hidde ter Avest empató con un magnífico disparo al palo largo: 1-1. A ese inicio espectacular le siguieron ocasiones para ambos equipos, entre ellas un cabezazo por encima del larguero del delantero del Willem II Devin Haen tras una jugada de Nathan Tjoe-A-On.

PEC Zwolle fue haciéndose cada vez más con el control del partido. Dylan Mbayo, en particular, causó problemas frecuentes a la defensa del equipo de Tilburg con sus acciones por la banda. Después, el nivel bajó considerablemente, con muchas pérdidas de balón y apenas ocasiones claras.

Poco antes del descanso, Willem II pudo haberse librado de un penalti. En un saque de esquina, Calvin Twigt agarró con ambos brazos a Van Hooijdonk, que también empujaba y forcejeaba. El árbitro del VAR, Richard Martens, revisó la acción, pero decidió no llamar al árbitro Allard Lindhout para que acudiera al monitor.

PEC Zwolle también fue el primero en crear peligro tras el descanso, pero Van Hooijdonk desaprovechó una ocasión. En el otro extremo, Haen remató rozando el poste tras una buena jugada. Streppel movió entonces el banquillo y dio entrada, entre otros, a Jari Schuurman y Eser Gürbüz.

Los cambios estuvieron a punto de darle la ventaja a Willem II a mediados de la segunda parte. Gürbüz habilitó a Ter Avest y el defensa cedió el balón atrás para Schuurman. El centrocampista disparó hacia el palo largo, pero el portero Jasper Schendelaar evitó el 2-1 con una gran parada.

En los minutos finales, Willem II aumentó la presión, alentado por su afición. Sin embargo, Kasper Boogaard disparó fuera desde lejos y PEC Zwolle tampoco logró marcar. Así, Willem II sigue sin ganar después de once partidos de liga y suma solo tres puntos. PEC está en una situación considerablemente mejor, con doce puntos y en la decimotercera posición.