El pulso del BVB por Said El Mala se intensifica: ahora entra en escena Lothar Matthäus

«El Mala quiere irse al Dortmund», escribió Matthäus en su columna de Sky. «Puede que no lo diga en voz muy alta. Pero, por supuesto, es más interesante jugar en la Champions League y pelear por los puestos altos de la Champions que evitar caer en el tercio trasero con el Colonia».





También de cara a sus ambiciones con la selección, Matthäus considera sensato un traspaso del extremo izquierdo de 19 años al BVB: «Para presentarse ante el nuevo seleccionador Jürgen Klopp, los partidos internacionales también son importantes. Ahí El Mala podría dar perfectamente un gran paso si se concreta el cambio al Dortmund. Ha demostrado con sus actuaciones en Colonia que está preparado para ello».

En los últimos días, el pulso por El Mala se ha intensificado. Según informaciones coincidentes, el jugador ya habría transmitido su deseo de cambiar de aires. Actualmente, los dos clubes negocian la cifra del traspaso. El Colonia exige supuestamente 50 millones de euros. «Es mucho dinero, son prácticamente dos Adeyemis», opinó Matthäus. Karim Adeyemi se marchó hace unos días al FC Barcelona por 22 millones de euros.

La AS Roma también entra en la puja

«También el Dortmund tiene sus límites», explicó Matthäus. «Pero todo el mundo conoce el mercado, todo el mundo conoce las reglas: sí creo que una cifra de traspaso en torno a los 40 millones de euros al menos debería dar pie a conversaciones». En esas cantidades se movería también la hasta ahora mayor oferta del Dortmund, eso sí, incluidos bonus. El director deportivo del BVB, Ole Book, habló el fin de semana de una «avalancha de informaciones falsas» al referirse a las cifras, en el marco de la derrota en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2).

Por su parte, la AS Roma estaría dispuesta a gastar bastante más de 40 millones de euros por El Mala. En el pasado también fue vinculado de forma insistente con varios clubes de la Premier League. El contrato de El Mala con el Colonia se extiende hasta 2030.



