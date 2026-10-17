El PSV pierde ante el ADO Den Haag en el último minuto tras la tarjeta roja a Mijnans

El PSV sufrió este sábado por la tarde una sorprendente derrota en su visita al ADO Den Haag. El equipo de Peter Bosz se adelantó por medio de Sven Mijnans, que más avanzada la primera parte fue expulsado por doble amarilla. El ADO logró remontar y el suplente Matej Sin se convirtió en el héroe del partido con un cabezazo en el minuto 93: 2-1.

Bosz tuvo que volver a buscar soluciones para su alineación debido a una importante oleada de lesiones. Ayoni Santos, de 21 años, fue titular por primera vez con el PSV como extremo izquierdo, mientras que Dennis Man, que no había rendido al nivel esperado, volvió a jugar por primera vez desde el 23 de agosto. El ADO optó por una formación con cinco defensas y, hasta la expulsión, se dedicó principalmente a defender.

El PSV tomó la iniciativa desde el pitido inicial y obligó al ADO a replegarse en su propio campo. Los visitantes dispusieron de algunas ocasiones menores por medio de Mijnans y Man, y golpearon a los 21 minutos. Guus Til envió un centro fuerte desde la derecha y Mijnans remató de primeras el balón botando con enorme calidad a la escuadra: 0-1.

Pese a ir por detrás, el ADO no se resignó y también tuvo sus ocasiones. Pascal Mulder obligó al portero Matej Kovár a responder con una gran parada de reflejos tras un córner, mientras que Jan Zamburek, poco después, disparó apenas por encima del larguero tras un pase de Kilo. El PSV sufrió entonces un contratiempo: Til no pudo continuar tras caer sobre la espalda y el cuello, y fue sustituido en el minuto 40 por Mikkel Bro Hansen.

Los problemas de Bosz se agravaron poco antes del descanso por una acción innecesaria de Mijnans. El autor del gol ya había visto una amarilla por agarrar de la camiseta a Matteo Waem y recibió la segunda en el minuto 43 por una entrada a destiempo sobre Mulder. El ADO vio su oportunidad y estuvo cerca de empatar por medio de Rottier, pero Kovár lo evitó con una parada de reflejos, aunque después también se señaló fuera de juego.

Tras el descanso, Bosz retiró a Man para dar entrada a Ryan Flamingo, mientras que el ADO comenzó la segunda parte con tres jugadores de refresco. El conjunto local buscó con insistencia el empate y encontró recompensa a su vocación ofensiva en el minuto 56. Kilo disparó con fuerza desde el borde del área y su remate, tras tocar en el talón de Mauro Júnior, acabó con algo de fortuna en un rincón de la portería: 1-1.

El empate dio confianza al ADO, que poco después tuvo una ocasión para ponerse por delante por medio de Bal. El delantero cabeceó por encima del larguero tras un buen pase de Kilo, aunque Rottier, que estaba libre de marca, parecía una mejor opción. En el otro extremo, el PSV estuvo cerca de volver a adelantarse cuando el suplente Amir Bouhamdi estrelló en el larguero un disparo lejano tras un rápido contraataque. De nuevo en la otra portería, Kovar tuvo que intervenir para impedir que Jalen Hawkins marcara.

El partido parecía encaminado al empate, pero el ADO golpeó en el tiempo de descuento. Tras una falta, Rottier puso el balón desde el área hacia el segundo palo, donde el suplente Sin aprovechó la ocasión para cabecear el 2-1 en el minuto 93.

El ADO suma así su primera victoria de la temporada y asciende provisionalmente a la decimosexta posición de la VriendenLoterij Eredivisie. El PSV deja escapar la oportunidad de colocarse líder y sigue tercero. El Feyenoord puede situarse cuatro puntos por encima del equipo de Eindhoven si gana al Telstar más tarde esta noche.