El FC Barcelona ha cerrado su acuerdo con el Paris Saint-Germain para la venta del delantero español Ferran Torres, poniendo fin a la trayectoria del jugador de 26 años dentro de los muros del Camp Nou, en la antesala del inicio de un nuevo capítulo en la capital francesa.

Según reveló el diario español "Mundo Deportivo", ambos clubes han alcanzado un acuerdo definitivo por un valor cercano a los 50 millones de euros, sin ninguna cláusula adicional ni variables, de modo que la cifra es fija y definitiva en la operación.

En virtud de este acuerdo, el exdelantero del Valencia firmará un contrato que se extiende por cinco años con el Paris Saint-Germain, y se espera que se incorpore a sus filas próximamente.

Ferran había solicitado, a través de su agente, el permiso de la dirección del Barcelona para no asistir a los entrenamientos el pasado miércoles bajo las órdenes de Hansi Flick, de cara a completar su traspaso.

Las direcciones del Barcelona y del Paris Saint-Germain trabajan actualmente en plasmar el acuerdo verbal en los contratos oficiales, y solo resta que el jugador se someta al reconocimiento médico en París antes del anuncio oficial de la operación, un paso meramente formal tras el acuerdo definitivo entre ambos clubes y sin posibilidad de dar marcha atrás.