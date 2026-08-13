El FC Barcelona ha cerrado su acuerdo con el Paris Saint-Germain para la venta del delantero español Ferran Torres, poniendo fin a la etapa del jugador de 26 años dentro de los muros del Camp Nou, como paso previo al inicio de un nuevo capítulo en la capital francesa.

Según reveló el diario español "Mundo Deportivo", ambos clubes alcanzaron un acuerdo definitivo por un valor cercano a los 50 millones de euros, sin ningún tipo de cláusulas adicionales ni variables, de modo que la cifra es fija y definitiva en la operación.

En virtud de este acuerdo, el exdelantero del Valencia firmará un contrato de cinco años con el Paris Saint-Germain, al que se espera que se una próximamente.

Ferran había solicitado, a través de su agente, permiso a la directiva del Barcelona para no incorporarse a los entrenamientos el pasado miércoles bajo las órdenes de Hansi Flick, como paso previo a completar su traspaso.

Las directivas del Barcelona y del Paris Saint-Germain trabajan actualmente en plasmar el acuerdo verbal en los contratos oficiales, y solo resta que el jugador pase el reconocimiento médico en París antes del anuncio oficial de la operación, un trámite formal tras el acuerdo definitivo entre ambos clubes y del que ya no hay marcha atrás.