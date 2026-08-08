El PSG eleva su oferta para fichar a un objetivo de la Juventus procedente de la Serie A

El Paris Saint-Germain se prepara para aumentar su oferta por el fichaje de uno de los objetivos de la Juventus en el mercado veraniego en curso.

Según la cadena "Sky Sport Italia", el Parma había rechazado una oferta inicial del Paris Saint-Germain por valor de 28 millones de euros, más 5 millones de euros en incentivos, para incorporar al portero Zion Suzuki, aunque es poco probable que rechace la oferta mejorada que el campeón de Francia tiene la intención de presentar.

Precisó que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris, está dispuesto a poner sobre la mesa de negociaciones cerca de 35 millones de euros, incluidos los incentivos, y se espera que se produzcan nuevos contactos entre ambos clubes a comienzos de la próxima semana.

El Paris Saint-Germain se muestra optimista respecto a alcanzar un acuerdo para incorporar al guardameta japonés, quien ya ha dejado claro que aceptaría de buen grado el traspaso, en un paso que representa un ascenso importante en su trayectoria.

La noticia tiene un aspecto positivo y otro negativo para la Juventus, ya que Suzuki era el objetivo preferido de Luciano Spalletti para la posición de portería.

La Juventus mantiene la esperanza de contar con los servicios del guardameta japonés en calidad de cesión directa desde el Paris en caso de que se complete su traspaso al "Parque de los Príncipes".