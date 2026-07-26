El PSG difunde un comunicado explosivo: el nuevo club de Yan Diomande ya estaría decidido

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano y el diario español Marca , el Real y el Leipzig alcanzaron un acuerdo el domingo por la noche para un traspaso. Según esta información, el marfileño de 19 años costará más de 100 millones de euros. Cuánto exactamente aún no está claro. Lo último que se dijo es que el Leipzig pediría 150 millones. En cualquier caso, Diomande volará esta semana a Madrid para firmar allí un contrato ya negociado hasta 2031.

Hasta última hora, el jugador también fue vinculado con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, los franceses se retiraron el domingo de la puja, y lo hicieron con un comunicado explosivo que publicaron varios medios como Sky o la Marca .

En él se dice: "El PSG ha retirado oficialmente esta noche su interés por Yan Diomande, así como las ofertas. La cantidad de traspaso exigida y las pretensiones salariales eran totalmente desproporcionadas. El PSG no renunciará a sus principios de una gestión financiera racional ni de una estructura equilibrada de la plantilla".

Diomande fichó por el Leipzig en 2025 por 20 millones de euros

Diomande también fue vinculado con el Manchester City y el Liverpool. Su ya inminente llegada al Real también debería poner fin de paso a todos los debates sobre un supuesto interés del conjunto blanco en Michael Olise, del Bayern de Múnich.

Diomande llegó el verano pasado al Leipzig procedente del CD Leganes por 20 millones de euros y firmó un contrato hasta 2030. En 46 partidos entre todas las competiciones, logró 15 goles y 11 asistencias.

En el Mundial, Diomande fue titular fijo con Costa de Marfil. En cuatro apariciones en el torneo, dio una asistencia y llamó la atención con grandes actuaciones. Los marfileños cayeron por un ajustado 1-2 ante Noruega en dieciseisavos de final.



