El primer gol libera a Álvarez tras un largo sufrimiento

El delantero argentino Julián Álvarez va camino de recuperar su mejor versión, la más decisiva, después de atravesar un periodo difícil con su club, el Atlético de Madrid.

El diario Sport señaló que Álvarez ya ha conseguido liberarse de la presión con la selección de Argentina, después de lograr finalmente marcar.

Álvarez fue titular en el amistoso ante Bolivia, pero no pudo contribuir con ningún gol, antes de lograr anotar el quinto tanto en la victoria de Argentina por 7-0 sobre Burkina Faso.

Este gol representa el momento de liberación de Álvarez, ya que es el primero que marca esta temporada. Así, todos los indicios apuntan a que este tanto ayudará a Julián a recuperar sus sensaciones y a regresar al Atlético de Madrid con mayor confianza.

Álvarez atravesó un periodo difícil, después de anunciar su deseo de cambiar de aires durante el Mundial, aunque finalmente no pudo marcharse del Atlético de Madrid, después de que el club rechazara venderlo al Barcelona.

Más allá de haberse visto obligado a aceptar esta realidad, las primeras semanas de la temporada tampoco fueron fáciles para el delantero argentino, debido a algunos problemas físicos que hicieron que recuperar el ritmo de competición y volver a sentirse cómodo dentro del campo resultara complicado.

Álvarez disputó solo 173 minutos, en los que no pudo marcar a los rivales, pese a repartir una asistencia, pero incluso las impresiones que dejó no fueron las mejores, al estar el delantero lejos de su nivel habitual.



