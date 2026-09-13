El plan secreto de Deco: ¿por qué el Barcelona rechazó ceder a Hamza Abdelkarim?

El Barcelona no se conformó con asegurar el futuro del joven egipcio Hamza Abdel Karim con un nuevo contrato y una cláusula de rescisión enorme, sino que el club tomó una decisión aún más significativa sobre el nivel de confianza en sus cualidades, tras rechazar la idea de cederlo durante el mercado de fichajes veraniego, pese a la llegada de ofertas por sus servicios.

Deco, director deportivo del club catalán, cree que Hamza podría representar una solución importante durante la presente temporada, especialmente en la posición de delantero centro, un puesto que no está claramente cubierto en la plantilla del primer equipo, lo que convierte al jugador egipcio en una alternativa distinta a la que se puede recurrir en momentos concretos.

El Barcelona anunció el viernes la ampliación del contrato de Hamza hasta junio de 2030. Y aunque el club no reveló en su comunicado oficial la cifra de la nueva cláusula de rescisión, esta se multiplicó por diez, pasando de 15 millones de euros a 150 millones de euros, en un movimiento que refleja el deseo del Barcelona de proteger a uno de sus talentos jóvenes más destacados de las ambiciones de otros clubes.

Pero el aumento de la cláusula de rescisión no fue el único indicio de la confianza de la dirección deportiva en el jugador, ya que Deco tomó la decisión de mantenerlo en el club y no cederlo, pese a haber recibido varias ofertas durante el verano, según informó el diario español As.

¿Por qué el Barcelona se aferró a su permanencia?

Hay dos razones principales detrás de esta decisión. La primera es que la comisión deportiva considera que Hamza todavía se encuentra en fase de adaptación y desarrollo, y que su permanencia dentro del club, entrenando bajo la dirección de Hansi Flick junto a un grupo de jugadores del primer equipo, le resultará más beneficiosa en la última etapa de su proceso de crecimiento.

En cuanto a la segunda razón, tiene que ver con sus características técnicas, ya que Deco y Flick consideran que Hamza posee cualidades que el Barcelona podría necesitar en partidos concretos, sobre todo cuando el marcador esté empatado y el equipo requiera de un delantero decisivo dentro del área.

El Barcelona describió recientemente al jugador como un "delantero número nueve del futuro", debido a que posee un olfato goleador evidente y capacidad para moverse dentro del área, cualidades que no están presentes de la misma forma en el resto de delanteros del equipo. Gabriel Jesus posee algunas características similares, pero Hamza representa una alternativa distinta y con margen de desarrollo.

Desde su incorporación al Barcelona el 1 de febrero, Hamza ha mostrado un talento excepcional de cara a la portería, tras marcar seis goles en nueve partidos con el equipo juvenil sub-19.

Este brillo llevó al Barcelona a activar la cláusula de compra de su contrato, y después a firmar un nuevo contrato con él hasta el año 2029, antes de que llegara el siguiente paso con la ampliación del contrato y el aseguramiento de su futuro hasta 2030, especialmente después de su convocatoria con la selección de Egipto para participar en el Mundial cuando solo tiene diecisiete años.

Un arma de doble filo

Pese a su brillantez dentro del área, Hamza todavía necesita desarrollar otros aspectos de su juego, sobre todo fuera de ella, donde trabaja para ampliar su repertorio de habilidades y mejorar sus movimientos ofensivos y defensivos de manera más automática.

El jugador ya ha debutado por primera vez con el primer equipo ante el Rayo Vallecano, y esta temporada alternará entre el primer equipo, en el que lleva el dorsal 29, y el filial, con el dorsal 19.

Según la visión de Flick y Deco, Hamza estará cerca del primer equipo y podría tener la oportunidad de participar cuando se le necesite como opción de emergencia. Pero esta situación conlleva un aspecto positivo y otro negativo: le mantendrá cerca del ambiente del primer equipo, pero podría reducir sus minutos de juego si no participa de forma regular con el filial.

El club tiene la intención de destacar la importancia de la renovación del contrato de Hamza mediante un acto de firma oficial el próximo martes, donde se espera que se den a conocer detalles adicionales sobre el proyecto del Barcelona con el jugador egipcio.

Hamza vive una etapa excepcional en su carrera, con una concentración evidente en cumplir su sueño de triunfar en el club catalán, tras haber llevado ya a algunos miembros de su familia a Barcelona para apoyarlo durante este viaje histórico.

Con un contrato de larga duración y una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, parece que el Barcelona no ve a Hamza como un simple talento joven, sino como un proyecto de delantero que podría convertirse en un arma real en el futuro.