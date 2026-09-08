El delantero colombiano Luis Suárez, jugador del Sporting de Lisboa, entró en el radar de intereses del Barcelona en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego, pese a que no figuraba entre los grandes nombres barajados al inicio del mercado, con lo que su nombre quedó vinculado de forma inesperada al club catalán.

Según el diario español "Sport", este interés surgió en el marco de la búsqueda por parte de la dirección del Barcelona de un plan alternativo en caso de no concretarse el fichaje de Julián Álvarez, algo que efectivamente ocurrió después, cuando peinaron el mercado en busca de opciones para reforzar la posición de delantero centro, destacando el nombre de Luis Suárez entre la lista de candidatos posibles.

El delantero colombiano se ganó la admiración de la dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, según explicó el periodista Fabrizio Romano, pero el asunto no pasó de un mero interés, ya que el valor de la cláusula de rescisión, de 80 millones de euros, y la negativa del Sporting de Lisboa a rebajar el precio de un jugador que considera un elemento fundamental en su esquema —hasta el punto de rechazar enormes ofertas de la Premier League y de la Liga saudí— dificultaron que el interés del Barcelona se transformara en pasos más serios.

Luis Suárez ha demostrado poseer un elevado olfato goleador al margen de las opiniones que hay sobre él, y sus números de la temporada pasada confirman esta realidad, ya que el goleador colombiano marcó 38 goles y dio 9 asistencias en los 53 partidos que disputó en las distintas competiciones.

Estos destacados números llegaron pese a que la liga portuguesa se sitúa por debajo de las grandes ligas europeas, pues lograr semejante registro no es tarea sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que 5 de esos goles llegaron en la Liga de Campeones de Europa, la gran competición continental que reúne a los mejores clubes del mundo.

Luis Suárez sigue tratando de alcanzar cifras mayores esta temporada, después de incorporarse con retraso a los entrenamientos de pretemporada del Sporting de Lisboa debido a su participación con la selección de Colombia en el Mundial, donde arrancó los dos primeros partidos de la liga portuguesa en el banquillo, antes de recuperar su titularidad a partir de la tercera jornada y, con ella, su eficacia en la posición de delantero centro.

El delantero colombiano atraviesa actualmente una excelente producción goleadora, con 4 goles en los últimos 3 partidos, después de perforar la portería del Alverca, marcar un doblete ante el Rio Ave y volver a marcar y dar una asistencia el pasado fin de semana frente al Nacional, lo que confirma que es de los delanteros que poseen instinto goleador, y reafirma que la dirección deportiva del Barcelona tenía una visión certera.



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