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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El objetivo del Manchester United: espero una llamada del Barcelona

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El jugador cuenta con un amplio interés europeo.

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Varios grandes clubes europeos compiten por seguir al talento sueco Oliver Mansson, centrocampista del IFK Göteborg, de 17 años, que ha llamado la atención por su nivel en la liga sueca, mientras el jugador ha revelado su deseo de fichar algún día por el Barcelona.

Según el diario sueco "Aftonbladet", el Manchester United, la Roma, el Friburgo, el Leicester City y el Watford enviaron ojeadores para seguir a Mansson durante el partido del Göteborg ante el Djurgården, que terminó con empate a 1, confirmando una vez más el jugador que es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol escandinavo.

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Mansson declaró al diario sueco: "Es muy divertido que estos clubes estén aquí. Si vienen a verme, significa que estoy haciendo las cosas bien, pero me centro en el presente".

Y pese al interés de numerosos clubes en sus servicios, el joven jugador no oculta su preferencia por el Barcelona, ya que afirmó en una entrevista anterior: "Para mí, siempre fue el Barcelona".

Mansson también señaló que el club catalán es el equipo favorito de su familia, y respondió entre risas a una pregunta sobre si esperaba recibir una llamada del Barcelona: "Sí, exactamente".

El potencial del jugador parece tan grande que la directiva del Göteborg prevé que el club pueda obtener una suma récord en caso de su salida.

Según el informe, Jesper Jansson, responsable deportivo del club sueco, considera que el valor de la posible operación podría superar los 9 millones de euros, la cantidad que pagó el Brighton por fichar a Malick Yalcouyé en 2024. No obstante, hasta ahora no ha llegado ninguna oferta oficial por el jugador.

Entre los 60 mayores talentos

Mansson también ha obtenido reconocimiento internacional, después de que el diario británico "The Guardian" lo incluyera en una lista con los 60 mayores jóvenes talentos del mundo nacidos en 2009.

El sueco destaca por su capacidad para jugar en la posición de pivote defensivo, o mediocentro defensivo, además de su inteligencia táctica, la calidad de sus pases y su buena lectura del juego, así como por su personalidad y su capacidad para asumir responsabilidad pese a su corta edad.

Mansson ascendió al primer equipo del Göteborg en marzo de 2026, y está vinculado con el club mediante un contrato hasta 2028.

Pese al creciente interés en el jugador, el Barcelona no figura hasta ahora entre los clubes que han enviado ojeadores para seguirlo, según la información publicada en Suecia. Pero el deseo de Mansson es claro, ya que espera fichar por el club catalán en el futuro.

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