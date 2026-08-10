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Hussein Hamdy

Traducido por

El objetivo de Barcelona y Arsenal pone un pie en el Atlético de Madrid

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No hay lugar para la traición

El Atlético de Madrid se ha acercado a la contratación de uno de los objetivos del Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Cristian Romero, a las puertas del Atlético de Madrid. El acuerdo está cerca, ya que pronto se enviará una nueva oferta al Tottenham".

Y añadió: "Romero ha dado luz verde para su traspaso al Atlético, y las conversaciones entre ambos clubes entran en sus fases finales".

Y continuó: "El Tottenham nunca pensó en vender a Romero a su vecino Arsenal. Mientras tanto, el Barcelona mantiene su atención en el fichaje de Rodri, y no existe hasta el momento ninguna oferta por el defensa del Tottenham".

Cabe recordar que numerosos informes confirmaron que Romero es una de las opciones del Barcelona para reforzar la defensa, tras el traspaso de Ronald Araújo a las filas del Liverpool a modo de cesión durante el presente verano.

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