El nuevo delantero del Real Madrid revela una sorpresa sobre su primer día

El joven delantero Carlos Espí expresó su enorme felicidad tras disputar su primer entrenamiento con el Real Madrid.

El Real Madrid fichó a Espí procedente de las filas del Levante con un contrato que se extiende por cinco temporadas, convirtiéndose así en el quinto fichaje del conjunto merengue en el presente mercado, lo que refleja el deseo del club de construir el futuro de su ataque, ya que el jugador representa el modelo de delantero clásico que sabe jugar dentro del área, unas características que se han vuelto escasas en el fútbol moderno.

Espí declaró en unas palabras concedidas al canal oficial del club: "Todo ha sucedido muy rápido, es una sensación única e indescriptible. Estoy muy feliz por lo que ha pasado y voy a dar todo lo que tengo".

Sobre sus primeras impresiones dentro del club, Espí dijo: "Ha sido increíble y no me lo esperaba, todo el mundo aquí es muy amable y me han dado una acogida estupenda. Estoy muy contento con el primer día, cuidan todos los pequeños detalles, y las instalaciones aquí son realmente asombrosas".

Y añadió: "Trabajar con todos los jugadores del Real Madrid y con el cuerpo técnico es algo único, nos apoyan muchísimo, y eso es maravilloso".

En cuanto a sus características como jugador y a lo que puede aportar, el joven delantero afirmó: "En cada oportunidad que se me presente, daré lo máximo de mí. Soy un delantero de área y me gusta estar dentro del área para estar preparado ante cualquier ocasión. Y lo más importante, daré todo lo que tengo por el Real Madrid para devolver la confianza que el entrenador ha depositado en mí".