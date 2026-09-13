El NEC ve cómo la Juventus cae dolorosamente en la Serie A justo antes de su duelo directo

La Juventus perdió por 3-2 ante el Sassuolo en la antesala del duelo contra el NEC. El club de Turín firma así un falso ensayo general de cara al encuentro de la Europa League del próximo jueves ante el conjunto de Nimega en el Allianz Stadium.

En el equipo visitante, Teun Koopmeiners comenzó en el once titular. También el exjugador del Ajax Francisco Conceição estuvo de inicio. Ambos equipos arrancaron el partido midiéndose. Hubo largas fases de posesión, pero pocas ocasiones. En el arranque fue sobre todo la Juventus la que marcó el ritmo, aunque cerca de la media hora el Sassuolo entró mejor en el encuentro.

Eso no se tradujo en goles, ya que tanto el Sassuolo como la Juventus apenas lanzaron tímidos avisos en la primera mitad. Koopmeiners lo intentó desde fuera del área, pero su disparo fue atrapado con relativa facilidad por el guardameta Arijanet Muric. El equipo de Luciano Spalletti se mostró espeso y tuvo muy poco peso ofensivo ante la compacta organización del Sassuolo.

En el minuto 65 llegó el 1-0 para el Sassuolo. Nemanja Matic filtró un pase a la espalda de la última línea para Sebastiano Esposito, tras lo cual el atacante recibió de repente todo el espacio de la defensa de la Juventus. Esposito mantuvo la calma y colocó el balón raso en el palo largo, dejando sin opciones a Vicario: 1-0.

En el minuto 71, Koopmeiners dejó el campo. Nuestro compatriota fue sustituido por Pape Matar Sarr. Ni siquiera sin Koopmeiners la Juventus fue capaz por el momento de reaccionar. I Neroverdi salió con tranquilidad de la presión de la Juventus y, al mismo tiempo, logró neutralizar con facilidad los intentos ofensivos de los visitantes.

Poco antes del final, la Juventus encontró el empate. El centro de Kerim Alajbegovic pasó de largo hasta llegar a Edon Zhegrova, que recortó una vez hacia dentro y después marcó el 1-1. La Juventus olió sangre y Alajbegovic estuvo luego muy cerca de dar la victoria a su equipo. La ofensiva final de la Vecchia Signora fue algo que el equipo no había mostrado en todo el partido.

La reacción parecía inútil, porque en el minuto 89 llegó el 2-1. Tras una jugada fluida, iniciada por una buena conducción de Darryl Bakola, el balón acabó en los pies de Kieron Bowie. El atacante estaba completamente solo y remató a contrapié. Apenas dos minutos después llegó el 2-2. Zhegrova combinó en corto con Kolo Muani y luego disparó fuerte y raso al palo corto para firmar el empate. Así, el duelo acabó convirtiéndose en un auténtico espectáculo en el tramo final.

Como si no pudiera ser aún más extraño, el partido terminó teniendo ganador. El cedido por la Juventus Vasilije Adzic fue encontrado al espacio por Armand Laurienté en una transición. El atacante de veinte años mantuvo la calma y cruzó el balón al palo largo: 3-2. El joven se negó a celebrarlo, pero sí dio los tres puntos a su equipo.