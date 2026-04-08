El NAC Breda no parece dispuesto a quedarse de brazos cruzados tras la decisión de la KNVB sobre el «pasaportegate»

El NAC Breda está considerando recurrir la decisión de la KNVB de no tomar medidas tras la alineación de Dean James durante el partido entre el Go Ahead Eagles y el NAC, según informó Voetbal International el miércoles.

Hace unas semanas, el club de Breda presentó una solicitud ante la KNVB para que se anulara la derrota por 6-0 del NAC ante el Go Ahead Eagles. Según el actual número diecisiete de la VriendenLoterij Eredivisie, James no habría tenido derecho a jugar.

Según la legislación neerlandesa, el lateral indonesio no podría haber trabajado, por lo que el NAC Breda presentó una solicitud ante la KNVB.

La Federación Neerlandesa de Fútbol emitió el miércoles un comunicado en el que informaba de que no se tomarían medidas. No se impondrán sanciones y no será necesario repetir el partido.

«La fiscalía del fútbol profesional ha decidido no tomar medidas disciplinarias. Esto se debe a que tanto el jugador como el club desconocían las consecuencias automáticas de adoptar una nacionalidad distinta a la neerlandesa. Además, se ha constatado que las consecuencias de adquirir otra nacionalidad eran en general desconocidas dentro del fútbol profesional», rezaba el comunicado publicado en la página web de la KNVB.

Según informa Joost Blauwhof, de Voetbal International, parece que el NAC no se quedará de brazos cruzados. Al parecer, el club estaría reunido con sus abogados para estudiar si aún hay posibilidades de presentar un recurso.

Para «La Perla del Sur», hay mucho en juego, sobre todo porque ganar este caso podría influir en la clasificación. El equipo de Breda ocupa actualmente el decimoséptimo puesto, lo que le deja fuera de los play-offs y le obliga a competir la próxima temporada en la Keuken Kampioen Divisie.