Michael Carrick, director técnico del Manchester United, mostró su decepción tras la derrota de su equipo ante el Milan por 4-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambos en la ciudad de Wroclaw dentro de los últimos preparativos para el inicio de la nueva temporada, asegurando que su equipo no ofreció el nivel esperado y que no hay lugar para inventar excusas.

Carrick, en declaraciones al canal "MUTV" tras el encuentro, afirmó que el periodo de preparación había sido positivo en general, pero insistió en la necesidad de aprender de la derrota ante el Milan y trabajar en corregir los errores, sobre todo porque varios jugadores todavía están disputando sus primeros minutos con el equipo de cara a la nueva temporada.

El entrenador del Manchester United añadió que su equipo se sentía decepcionado por la actuación ante el Milan, explicando que había diversas razones detrás del nivel mostrado por los jugadores, pero rechazó considerarlas como justificaciones, subrayando que la realidad fundamental es que el equipo no jugó de la buena manera requerida.

El Manchester United comenzó el partido con fuerza, después de que Harry Maguire abriera el marcador tras apenas unos 100 segundos, aprovechando un remate de cabeza con el que puso a su equipo por delante, antes de que Samuel Chukwueze estableciera posteriormente el empate para el Milan.

El United recuperó su ventaja en la segunda parte con un gol que llevó la firma de Patrick Dorgu, pero el equipo italiano le dio la vuelta rápidamente, después de que Alfadjo Cissé, luego Gonzalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek marcaran 3 goles consecutivos, con lo que el Milan resolvió el enfrentamiento por 4-2.

La derrota ante el Milan es apenas la segunda para el Manchester United en 6 partidos amistosos que disputó el equipo durante el periodo de preparación, que también fue testigo de su victoria ante el Atlético de Madrid y su empate con el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, por 1-1.

El partido fue testigo del regreso de Marcus Rashford para participar con la camiseta del Manchester United por primera vez desde diciembre de 2024, tras finalizar su periodo de cesión al Barcelona, ya que Carrick lo hizo entrar dentro de los 6 cambios que realizó durante el encuentro para dar al mayor número posible de jugadores la oportunidad de conseguir minutos antes del inicio de la temporada.

Carrick aseguró que estos minutos serán útiles para los jugadores, pero señaló al mismo tiempo que el hecho de que el Manchester United cuente con una plantilla fuerte pondrá al cuerpo técnico ante decisiones difíciles respecto a la alineación y los elementos en los que se apoyará con el arranque de las competiciones oficiales.

El Manchester United comienza su andadura en la Premier League el día 22 de agosto, cuando se enfrente al recién ascendido Hull City, en la primera prueba oficial del equipo tras el fin del periodo de preparación, con el deseo del cuerpo técnico de aprovechar las lecciones que reveló el enfrentamiento ante el Milan antes de entrar en el ambiente de la competición real.