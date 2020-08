El mensaje de Piqué a Casillas tras colgar las botas: De un icono del Barcelona a una leyenda del Madrid

Gerard Piqué también se ha sumado a los mensajes hacia Iker Casillas tras su anuncio de colgar las botas.

El jugador del ha sido elegante al referirse a la leyenda del y del fútbol, y que fuera su capitán en grandes momentos de la selección española como por ejemplo el pasado Mundial de donde ambos tocaron la gloria.

Pese a la rivalidad que les ha caracterizado habiendo jugando muchos clásicos enfrentados y pese a los rifirrafes del pasado con algunas pullas cruzadas tras partidos calientes, Piqué ha querido ser escueto pero elogioso hacia Casillas en un mensaje que se ha viralizado en las redes sociales

Siempre fuiste un ejemplo a seguir en el campo y fuera de él. Gracias por todo

Piqué se une a una lista interminable de personalidades públicas, deportistas y aficionados que han querido despedirse de Iker Casillas, entre ellos el que fuera su rival por ser el mejor portero del mundo, Buffon.

.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP