El Manchester United parece muerto y enterrado, pero acaba ganando tras una remontada espectacular

La crisis del Manchester United parece haberse atenuado un poco. El equipo del cuestionado técnico Michael Carrick parecía encaminado el martes a una nueva derrota ante la AS Roma en la Liga de Campeones, pero remontó un 0-2 y ganó por 3-2. Un importante impulso para Carrick y sus jugadores.

A la AS Roma no le importaron los problemas del Manchester United y abrió el marcador a los once minutos. Matias Soule marcó tras recibir un pase preciso de Rodrigo Mora. La situación empeoró para el equipo local cuando Ayden Heaven cometió una mano dentro del área y Donyell Malen transformó el penalti: 0-2.

Fue, por tanto, un comienzo desastroso para el Manchester United, que no logró devolver pronto la emoción al encuentro de la Liga de Campeones. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes lo intentaron, pero sin éxito. La AS Roma, en la que también jugaba Marten de Roon junto a Malen, amonestado por una dura entrada, llegó al descanso con relativa comodidad, aunque lamentó que Soule estrellara un balón en el poste.

El Manchester United dispuso de un penalti tras el descanso por una falta de Gianluca Mancini. Fernandes eligió el lado izquierdo y vio con horror cómo el portero Devis Vásquez adivinaba la dirección del lanzamiento. El equipo arbitral ordenó repetir el penalti y Fernandes marcó en su segundo intento desde los once metros.

El equipo local creía en un buen resultado y lamentó enormemente que, en poco tiempo, el balón golpeara dos veces el poste. Un disparo de Cunha fue detenido y Harry Maguire vio la tarjeta amarilla por una dura falta.

El Manchester United siguió luchando y vio recompensado su esfuerzo en la recta final. Cunha empató a pase de Fernandes y, tres minutos después, marcó incluso el gol de la victoria. Old Trafford estalló de júbilo ante la increíble remontada del cuestionado equipo de Carrick. En el tiempo añadido, Cunha recibió además su segunda tarjeta amarilla por una falta.

Hubo una gran ovación tras el pitido final. Por fin, los aficionados del Manchester United tenían de nuevo un motivo de alegría. El sábado llegará otra prueba en casa, esta vez ante el Aston Villa, que el martes perdió por 3-0 en el campo del FC Barcelona.