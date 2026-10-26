Los problemas del Manchester United parecen ir a más. Aunque los analistas de Voetbalpraat en ESPN también creen que un simple cambio de entrenador no es la solución, han propuesto a un técnico neerlandés: Arne Slot.
El Bournemouth barrió del campo al Manchester United el domingo con un doloroso 0-3. El equipo acumula así ocho partidos sin ganar en todas las competiciones.
«Pagan demasiado dinero por jugadores mediocres», opina Kenneth Perez. «Ya no pueden fichar a los auténticos cracks, pero tienen que hacer las cosas de otra manera. Quizá también deban cambiar por completo su forma de pensar».
Entonces, Martijn Krabbendam plantea una propuesta llamativa. «¿Sabes a quién deberían contratar? A Arne Slot. Por supuesto. Si Slot puede ir allí, deberían despedir a Carrick inmediatamente».
«Los cimientos del Manchester United son, desde luego, mucho peores que los del Liverpool», advierte Sjoerd Mossou, quien califica al United como «el club peor gestionado del mundo». «En realidad, es trágico lo que está pasando allí con un club tan bonito», considera también Perez.
Anteriormente, este mismo mes, se supo que Slot, despedido por el Liverpool, había empezado a trabajar para la UEFA. El organismo europeo lo ha incorporado al Technical Observer Group. Este grupo tiene la tarea de analizar partidos de alto nivel y seguir la evolución táctica. Sus integrantes se centran en la Champions League y la Eurocopa.
Eso, sin embargo, no significa que no pueda aceptar ofertas para volver a entrenar a un club. «Puedes dejarlo en cualquier momento, no supone ningún compromiso», explicó recientemente Frank de Boer, que lleva ya un tiempo desempeñando esa misma función.