El Liverpool ayuda a la KNVB y facilita la llegada de Arne Slot

Según De Telegraaf, el Liverpool facilitaría la llegada de Arne Slot a la selección holandesa. Tras su despido en mayo, el técnico de Bergentheim recibió una indemnización millonaria que, en un principio, complicó su fichaje por la KNVB.

Los Reds estarían dispuestos a facilitarle un avance en su carrera. Tras su despido, mantuvo el derecho a una cuantiosa indemnización: el salario pendiente de su contrato se le pagará mensualmente hasta 2027.

Por lo general, al aceptar otro cargo pierden ese derecho, aunque antes el nuevo club compensaba al anterior; ahora ya no.

Según el rotativo, aún le corresponden unos 30 millones de euros.

Según fuentes del club, Liverpool está dispuesto a completar su salario el primer año en la KNVB hasta igualar lo que cobraría en Inglaterra, de modo que solo ahorraría lo que la propia Federación abone a Slot.

El club inglés de primera división considera que Slot se comportó «muy correctamente» cuando fue despedido. En parte debido al título de liga conseguido en su primera temporada, el Liverpool, según se dice, le concede el puesto vacante de seleccionador de la «Oranje».

Este acuerdo elimina casi por completo el obstáculo financiero para la KNVB, que así podría nombrar pronto al sucesor de Ronald Koeman. En septiembre arranca la Liga de Naciones con un duelo contra Alemania, así que la federación necesita actuar con rapidez.