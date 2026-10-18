El jugador del Saint-Germain responde a las amenazas de Marine Le Pen

El ucraniano Illia Zabarnyi, defensa del Paris Saint-Germain, habló de la necesidad de que su país siga contando con el apoyo francés y expresó su deseo de que el próximo presidente continúe ayudando a Kiev, después de la victoria de su equipo sobre el Estrasburgo por (3-1), ayer sábado, en la Ligue 1.

El defensa declaró en la zona mixta tras el partido: "Sé que Emmanuel Macron ayuda mucho a Ucrania, y eso es muy importante para nosotros".

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El autor del primer gol del Saint-Germain ante el Estrasburgo añadió, en declaraciones recogidas por la cadena francesa "RMC": "Estamos realmente orgullosos de nuestro país, y orgullosos de tener un buen sistema. Espero que el nuevo presidente francés continúe ayudando a Ucrania, porque no solo estamos orgullosos de Ucrania, sino de toda Europa".

Las declaraciones de Zabarnyi fueron una respuesta a la postura de Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional y posible candidata a suceder a Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2027.

Le Pen había anunciado que mantendría las ayudas económicas a Ucrania durante 6 meses si resultaba elegida presidenta, y que después las suspendería.

Según el instituto alemán Kiel, que hace seguimiento de las ayudas destinadas a Ucrania, la contribución total de Francia desde febrero de 2022 ha alcanzado unos 27.000 millones de euros, de los cuales 19.000 millones de euros han llegado a través de sus aportaciones a la ayuda europea y 7.900 millones de euros en forma de ayuda bilateral directa.

Pese a ello, la contribución francesa sigue siendo inferior a la alemana, ya que Alemania, el mayor contribuyente europeo, ha aportado unos 54.000 millones de euros, repartidos entre 31.000 millones de euros de ayuda bilateral y 23.000 millones de euros a través de sus aportaciones a la ayuda europea.



