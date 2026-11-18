Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Vincent Kompany volverá al banquillo cuatro semanas después de su colapso.

El entrenador del Bayern de Múnich dirigirá a su equipo el viernes (20:30 horas/Sky) en el partido en casa contra el 1. FC Colonia. Así lo confirmó Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del club muniqués, en un acto de la Abendzeitung.

«Sí. Vincent está de bastante buen humor; hoy me lo he cruzado», contó Dreesen. «La irritación de las meninges se ha curado. Ya ha sido operado de un hombro».

Kompany sufrió un colapso el 23 de octubre y el lunes volvió a dirigir un entrenamiento por primera vez desde entonces. Durante aquel episodio, provocado por una irritación de las meninges, también se dislocó el hombro.

Anuncios Anuncios

El regreso del técnico de 40 años ya se había anunciado. El Bayern confirmó el miércoles que Kompany participaría el jueves en la habitual rueda de prensa previa al partido.

Getty Images

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE Ver

Los partidos que se perdió Vincent Kompany

Kompany ya había regresado a la Säbener Straße a principios de la semana pasada. El hombro izquierdo lesionado estaba protegido con un cabestrillo firme . Según informó el club muniqués, allí siguió el programa de rehabilitación por su lesión en el hombro.

En los partidos disputados desde su colapso, Kompany fue sustituido por su ayudante Aaron Danks. «Después del parón de selecciones volverá a sentarse en el banquillo», había anunciado ya a principios de noviembre Uli Hoeneß, figura histórica del club.

Anuncios

Kompany se perdió los partidos de liga ante el SC Freiburg y el Mainz 05, así como el duelo destacado contra el Borussia Dortmund. Tampoco estuvo presente en la victoria de Copa ante el 1. FC Magdeburg ni en el partido de Champions League en casa del Atlético de Madrid.