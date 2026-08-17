El Inter se niega a rendirse en el fichaje de la estrella del Liverpool

El Inter de Milán se prepara para presentar una nueva oferta al Liverpool con el objetivo de fichar a Curtis Jones, ya que el centrocampista inglés continúa siendo una de las máximas prioridades del club italiano desde el pasado enero.

Según Fabrizio Romano, el Inter ha renovado sus contactos con los representantes de Jones, como preludio a más conversaciones durante el próximo periodo, con la intención del club de presentar una nueva oferta al Liverpool.

Romano confirmó que el próximo intento no está vinculado a la salida de ningún otro jugador del Inter, lo que significa que el club italiano se mueve de forma directa para cerrar el fichaje de Jones.









El traspaso sigue supeditado a alcanzar un acuerdo entre el Liverpool y el Inter, ya que las negociaciones entre ambos clubes aún no han llegado a una fórmula definitiva.

El Inter había mostrado un interés constante en el jugador, que se ha convertido en su primer objetivo para el centro del campo, mientras que informes recientes apuntaron a que el club italiano busca reabrir las negociaciones con una nueva oferta, después de haber previsto 30 millones de euros para cerrar el fichaje a principios del presente verano.