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Empiezan a vislumbrarse los rasgos de una nueva etapa en la relación entre Marcus Thuram y el Inter de Milán, después de que el delantero francés se haya convertido, desde su llegada, en una de las piezas importantes del proyecto ofensivo del club y haya ofrecido un gran nivel junto al argentino Lautaro Martínez.

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Sin embargo, la continuidad de esta sociedad ya no es algo seguro, ante las complicaciones que han empezado a surgir en torno al futuro del jugador en el club italiano. Thuram llegó al Inter en el verano de 2023 procedente del Borussia Mönchengladbach alemán con la carta de libertad, y enseguida logró demostrar su valía en el equipo, tras formar una dupla ofensiva determinante con Lautaro Martínez y contribuir a reforzar el poderío ofensivo del conjunto nerazzurro.

El delantero francés ha comenzado su cuarta temporada con la camiseta del Inter, en un momento en el que la renovación de su contrato ya está sobre la mesa de la directiva, sobre todo porque el acuerdo actual entre ambas partes se extiende hasta el verano de 2028, lo que da al club la oportunidad de abordar su futuro antes de entrar en el tramo final de su contrato.

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No obstante, el diario italiano «La Gazzetta dello Sport» ha revelado que las negociaciones entre ambas partes avanzan de forma más complicada de lo esperado, debido a las diferencias sobre las condiciones económicas del nuevo contrato, lo que hace que un acuerdo rápido no esté garantizado.

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Thuram quiere obtener un aumento de sueldo en su próximo contrato, acorde con su peso en el equipo, pero la directiva del Inter no parece dispuesta a atender esta petición mediante un incremento fijo de su remuneración, y prefiere ofrecer incentivos y primas ligados al rendimiento individual y a los logros colectivos.

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La directiva del Inter también tiene en cuenta el futuro a la hora de negociar la renovación de Thuram, sobre todo porque el jugador cumplirá 31 años en 2028, fecha en la que expira su contrato actual, lo que lleva al club a estudiar la duración y el valor económico de cualquier nuevo acuerdo, sin basarse únicamente en su nivel actual.

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Al mismo tiempo, el Inter ya cuenta en su plantilla con una opción en la que podría apoyarse en el futuro en la posición de delantero: el italiano Pio Esposito, a quien el club considera un posible sucesor de Thuram, lo que da a la directiva un mayor margen de maniobra en la renovación sin tener que atender necesariamente todas las exigencias del jugador francés.

Ante esta situación, las negociaciones parecen abiertas a cualquier desenlace. Aún no está claro si ambas partes lograrán prolongar la relación que comenzó en el verano de 2023 o si las diferencias económicas abrirán la puerta al final.

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