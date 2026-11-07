El Inter de Milán se prepara para enfrentarse al Como mañana, domingo, en el marco de los partidos de la jornada 11 de la Serie A, en un encuentro que incluye numerosos récords y estadísticas llamativas para ambos equipos.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Inter de Milán ha logrado la victoria en los últimos 11 partidos consecutivos ante el Como en la Serie A, lo que supone la racha más larga de victorias consecutivas del equipo ante un mismo rival en la historia de la competición.

Asimismo, el Inter es el equipo ante el que el Como ha sufrido el mayor número de derrotas en la Serie A, con un total de 21 derrotas.

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, nunca ha logrado vencer al Inter de Milán en 6 enfrentamientos, en los que ha sufrido 5 derrotas y ha empatado en una ocasión.

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Tras perder su primer partido como local ante el Como en la Serie A en el año 1950, el Inter de Milán ha ganado todos los 14 enfrentamientos siguientes que los reunieron en su campo, además de que ha dejado su portería a cero en 8 de los últimos 9 partidos.

Ningún equipo ha logrado una racha de victorias consecutivas como local ante un mismo rival más larga que esa en la historia de la competición, con la excepción de la Fiorentina, que venció 16 veces al Cagliari; la Lazio, que logró 16 victorias ante el Triestina; y el Milan, que venció 15 veces al Cagliari.

Tras una racha que se extendió a 19 partidos consecutivos sin derrota en la Serie A, en los que logró 13 victorias y 6 empates, el Inter de Milán perdió su último partido ante el Milan. El Nerazzurri no sufría dos derrotas consecutivas en la competición desde el periodo entre agosto y septiembre de 2025, cuando cayó ante el Udinese y la Juventus.

El Inter de Milán anotó 17 goles durante sus primeros 5 partidos como local en la Serie A esta temporada, y ganó todos ellos.

El Nerazzurri aspira actualmente a lograr la victoria en sus primeros 6 partidos como local en la competición, un logro que solo había alcanzado en las temporadas 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954 y 1979-1980.

Además, el Inter no ha marcado más de 17 goles en sus primeros 6 partidos como local en la liga durante los últimos 60 años salvo en dos ocasiones, cuando anotó 18 goles tanto en la temporada 1999-2000 como en la 2021-2022.

Por su parte, el Como ha cosechado 23 puntos durante sus primeros 10 partidos en la Serie A esta temporada, después de lograr 7 victorias, 2 empates y recibir una derrota, estableciendo un nuevo récord en la historia del club en cuanto al número de puntos en esta fase de una temporada en la Serie A, superando su mejor registro anterior de 17 puntos.

Asimismo, el equipo ha marcado 18 goles, superando su récord anterior en cuanto al número de goles en los primeros 10 partidos de la competición, después de no haber logrado alcanzar esa cifra antes de la jornada 12 durante las temporadas 1949-1950 y 1950-1951.

El Como ha logrado 4 victorias, un empate y una derrota durante sus primeros 6 partidos como visitante en la Serie A esta temporada, superando su mejor registro anterior en esta fase de la temporada, que había establecido durante la temporada 2025-2026, cuando logró solo dos victorias.

El Inter de Milán y el Como han registrado 81 recuperaciones de balón en campo rival cada uno en la Serie A esta temporada, y solo les supera en este apartado la Roma, con 96 recuperaciones.

No obstante, el Como supera a todos sus rivales en el aprovechamiento de estas situaciones, después de haber marcado 4 goles a partir de ellas, la mayor cifra entre los equipos de la competición, y el doble del registro del Inter de Milán, que anotó solo dos goles.

El Como y el Inter de Milán encabezan la lista de los equipos que más secuencias de pases superiores a 10 pases han registrado en la Serie A esta temporada, después de que el primero ejecutara 211 secuencias, frente a 188 del segundo.

Ambos equipos encabezan también la lista de los equipos que más ataques organizados desde la fase de construcción del juego han ejecutado, con 57 ataques del Como y 50 del Inter de Milán.

Después de que Marcus Thuram marcara en 3 partidos consecutivos, el delantero del Inter de Milán no logró ver portería en sus últimos dos partidos. Nunca había estado más tiempo sin marcar en partidos consecutivos en la Serie A desde el periodo entre febrero y marzo, cuando estuvo en ayunas goleadoras durante 5 partidos consecutivos.

Thuram ha anotado 4 goles durante 3 partidos disputados ante el Como en la liga, y no ha marcado más goles ante ningún equipo salvo el Parma, con 5 goles en 5 partidos, y el Torino, con 7 goles en 5 partidos.

El Inter de Milán, junto al Cagliari y el Milan, es uno de los 3 equipos ante los que Tasos Douvikas ha disputado 3 partidos en la Serie A sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.

Si el delantero del Como logra marcar durante el próximo partido, se convertirá en el décimo jugador en alcanzar una cifra de dos dígitos de goles como local y como visitante en las últimas 3 temporadas de la Serie A.

Tres jugadores que podrían participar en el partido de mañana ya han logrado este hito; son Marcus Thuram, Nico Paz y Lautaro Martínez.