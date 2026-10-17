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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El Inter de Milán iguala su mejor arranque histórico

Bologna vs Inter Milán
Bologna
Inter Milán
Serie A
Italia

Arranque perfecto

El Inter de Milán firmó un arranque potente que ya figura entre los mejores de toda su historia en la Serie A durante la era de los tres puntos por victoria.

El Inter logró una valiosa victoria en el campo del Bolonia la noche de este sábado por tres goles a uno, en la séptima jornada de la competición.

El Inter sumó 19 puntos en sus siete primeros partidos del torneo, alcanzando esa cifra por cuarta vez solamente desde que se implantó el sistema de los tres puntos en la temporada 1994-1995, según datos de Opta.

El conjunto negriazul ya había reunido el mismo botín tras las siete primeras jornadas en tres temporadas: 1997-1998, 2002-2003 y 2017-2018.

Esta cosecha llegó además sin conocer la derrota, con seis victorias y un empate.

El Inter elevó su cuenta en el liderato a 19 puntos, mientras que el Bolonia se quedó en 5 puntos, con los que ocupa provisionalmente el puesto 14.

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