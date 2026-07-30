El club Inter de Milán anunció, la tarde del jueves, la incorporación del defensa inglés John Stones, en una operación a coste cero, tras la finalización de su contrato con el Manchester City.

John Stones tiene 32 años y firmó su contrato con el Inter de Milán hasta el verano de 2028.

La página web del Inter de Milán repasó la trayectoria de Stones, quien disputó su primer partido internacional con la selección inglesa el 30 de mayo de 2014.

Stones se unió al Manchester City en el verano de 2016 y, bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola, se convirtió en uno de los mejores defensas modernos del mundo del fútbol, gracias a su inteligencia, su serenidad con el balón y su capacidad para construir el juego desde atrás.

Stones disputó 295 partidos oficiales con el Manchester City y marcó 19 goles, mientras que participó en 94 encuentros internacionales con la selección de los Tres Leones.

Stones declaró a la cadena oficial del Inter de Milán: «Tengo muchísimas emociones. Estoy muy feliz y orgulloso, y con ganas de empezar este nuevo capítulo y este nuevo viaje. No podía imaginar un lugar mejor para vivirlo».

Y continuó: «He oído hablar mucho de Milán, pero todavía no he vivido la experiencia por mí mismo. Eso es lo que nos ilusiona, descubrir la ciudad, la cultura y la gente. Y también es genial tener ya algunos amigos aquí para compartir esta experiencia con ellos».

Y subrayó: «Tengo un enorme deseo de ganar más títulos. He tenido la suerte de conquistar muchos títulos a lo largo de mi carrera, y quiero aprovechar esa experiencia aquí para ayudar al equipo y al club. Al mismo tiempo, quiero seguir aprendiendo y desarrollándome como futbolista, trabajar con el entrenador y también con Kolarov, que fue mi compañero en el Manchester City».