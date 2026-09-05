En una épica batalla futbolística que cortó la respiración en el estadio "San Siro", el Inter de Milán logró una remontada excepcional y transformó una desventaja de dos goles en cero en una dramática victoria por (3-2) ante su visitante el Nápoles, en el partido estelar de la tercera jornada de la Serie A italiana.

El partido tuvo emociones tempranas desde el minuto dos; cuando el Inter estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo raso a ras de suelo lanzado por los visitantes desde los límites del área, que el portero Meret desvió con maestría. La respuesta de los del sur llegó rápida en el minuto siete con un centro que generó confusión, rematado por Anguissa y luego seguido por Politano, con un destacado lucimiento del portero del Inter, Martínez, que atajó los dos intentos consecutivos.

Ambos equipos continuaron intercambiando peligro; en el minuto 22 Santos disparó un balón raso que Martínez retuvo en dos tiempos, mientras que Bisseck mostró una habilidad excepcional en el minuto 36 al burlar a la defensa del Nápoles antes de disparar un balón que se elevó por encima del travesaño. Y momentos antes del final del primer tiempo, Højlund desperdició una ocasión clara sin marca alguna, por lo que la primera parte terminó con empate sin goles.

Con el inicio del segundo tiempo, el enfrentamiento se encendió de forma sorpresiva; el Nápoles aprovechó un grave error de Barella en un pase hacia atrás en el minuto 50, para que Santos quedara solo y chocara con Martínez, antes de que el balón volviera a Politano, quien lo alojó en las mallas. Y apenas se recuperaba el Inter del golpe cuando Højlund los sorprendió con el segundo gol en el minuto 53 con un potente disparo desde fuera del área.

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La reacción de los "Nerazzurri" llegó rápida; en el minuto 56 De Marco envió un centro preciso de primera hacia Martínez, quien lo colocó fácilmente en la portería vacía anotando el gol que recortaba distancias. De Marco continuó generando peligro con otro centro para Lautaro en el minuto 60 que pasó junto al poste, antes de que el travesaño se encargara de repeler el remate de cabeza de Thuram en el minuto 74.

Los locales continuaron presionando con todo su peso ofensivo hasta que el minuto 82 les sonrió, cuando el francés Thuram se elevó a un centro preciso rematando de cabeza de forma magnífica, un balón que se instaló en las mallas y anunció el gol del empate.

Y en el primer minuto del tiempo añadido, el capitán Martínez coronó el guion de locura al arrebatar el gol de la victoria agónica, después de rematar un balón dividido dentro del área que la defensa del Nápoles no logró despejar, colocándolo dentro de las mallas y anunciando la conquista de los tres puntos.

Con esta valiosa victoria, el Inter de Milán se colocó en solitario en el liderato con puntaje perfecto de 9 puntos, mientras que el Nápoles se quedó estancado en 3 puntos, descendiendo al décimo puesto.

Cabe recordar que el Inter de Milán juega contra el Real Madrid el martes en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa.