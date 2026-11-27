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El Inter ha sufrido un importante contratiempo en defensa tras confirmar que Alessandro Bastoni padece una distensión en el cuádriceps izquierdo. Según informan medios italianos, el jugador de 27 años estará de baja al menos tres semanas, por lo que su participación en el cargado calendario de diciembre y en la próxima final de copa está seriamente en duda.

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La lesión de Bastoni, un golpe para el Inter

El Inter ha confirmado que Bastoni sufre una distensión en el cuádriceps izquierdo, un importante contratiempo para el club ante el cargado calendario que le espera. El internacional italiano se lesionó durante la primera parte del partido de Champions League del miércoles contra el Stuttgart .

El defensa de 27 años tuvo que abandonar pronto el terreno de juego en ese encuentro europeo, lo que generó preocupación inmediata en el equipo. El Inter emitió un comunicado oficial el viernes para aclarar el alcance de la lesión. Según varios medios italianos, entre ellos Sky Sport Italia, Bastoni estará de baja al menos tres semanas.

El club confirma los resultados de las pruebas médicas

Bastoni se sometió a pruebas médicas el viernes por la mañana para determinar la gravedad de la lesión sufrida ante el Stuttgart. Después, el Inter publicó un breve comunicado con el diagnóstico.

«Alessandro Bastoni se sometió esta mañana a pruebas clínicas y diagnósticas en el Instituto Humanitas de Rozzano», anunció el club. «Las pruebas revelaron una distensión en el cuádriceps izquierdo».

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Aunque el Inter no precisó en su comunicado oficial cuánto durará la recuperación, las tres semanas de baja que apuntan las informaciones dejarían al equipo sin una de sus piezas clave en defensa durante un tramo crucial de la temporada.

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Un calendario exigente para el Inter

La baja de Bastoni llega en un momento exigente para el Inter, que tiene programados siete partidos en las próximas tres semanas. Durante su ausencia, el equipo afrontará compromisos de liga, copa y competición europea.

El Inter recibirá dos veces seguidas al Génova en el Giuseppe Meazza. Se enfrentarán el sábado en la Serie A y volverán a verse el próximo martes en los octavos de final de la Copa Italia.

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El Inter también tendrá que afrontar una importante prueba europea sin el jugador de 27 años. El miércoles 9 de diciembre visitará al Borussia Dortmund en la sexta jornada de la Champions League.

Contrarreloj para llegar a la final de la Supercopa

Con una baja prevista de al menos tres semanas, Bastoni tendrá que apurar los plazos para volver antes de que acabe el año. El Inter disputará su último partido del año en la Serie A el 18 de diciembre, cuando visitará al Lecce, que pasa por apuros.

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Más importante aún, la lesión pone en duda la presencia del internacional italiano en la final de la Supercopa de Italia contra la Lazio el 22 de diciembre. El Inter seguirá de cerca la recuperación de Bastoni durante las próximas semanas mientras intenta superar sin él su apretado calendario de diciembre.