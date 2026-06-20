¡El huracán de España obliga a Donis a seguir el truco de Mancini!

La selección saudí se mide a España en la segunda jornada del Mundial 2026, un duelo que podría llevar al técnico Georgios Donis a modificar su estilo para contener el poder ofensivo español.

Arabia Saudí debutó con un valioso 1-1 ante Uruguay que mantiene vivas sus opciones de avanzar, aunque ahora se mide a una España herida tras su inesperado tropiezo en la primera jornada.

Cinco defensas para frenar el peligro español

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, Dónis ha probado en los últimos entrenamientos una defensa de cinco para cerrar espacios ante la velocidad española.

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La medida muestra el respeto de Donis por un rival lleno de jugadores capaces de decidir en poco espacio, como Lamine Yamal y Dani Olmo.

Tres centrales ofrecen más protección en el área y liberan a los laterales para sumarse al ataque cuando el partido lo permita.

Donis renuncia a algunas de sus convicciones

Donis suele apostar por la posesión y el juego de posición, pero ante una selección como España prefiere un enfoque más pragmático.

La Roja domina el control y la circulación de balón, así que intentar igualarla en ese aspecto sería arriesgado para los Verdes.

Por ello, opta por un planteo más realista: compactar líneas, confiar en la defensa organizada y salir rápido al contraataque, evitando una batalla de posesión que parece perdida de antemano.

Donis nunca ha sido un técnico intransigente: admite que adapta su estilo al rival y reconoce que sus equipos en Grecia jugaban de forma distinta en la liga que en Europa.

¿Vuelve el fantasma de Mancini?

Curiosamente, la idea de usar cinco defensas evoca la etapa de Roberto Mancini con Arabia Saudí.

Mancini solía usar este sistema con frecuencia, pues lo consideraba equilibrado; no obstante, la afición lo criticó por considerar que limitaba el ataque y hacía al equipo demasiado defensivo.

Sin embargo, Donis no parece dispuesto a adoptar los cinco defensas como medida permanente, sino como una solución temporal impuesta por la naturaleza del partido y la fortaleza del rival.