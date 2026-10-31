Mario Been ha criticado duramente a Tjark Ernst tras el empate 1-1 del Feyenoord ante el Fortuna Sittard. El portero vio cómo Shiloh ’t Zand marcaba el gol del empate y, según el analista de ESPN, podría haber hecho mucho más para evitarlo. Been también cuestiona la decisión del Feyenoord de fichar al guardameta alemán el pasado verano para llevarlo a De Kuip.

El Feyenoord fichó a Ernst el pasado verano procedente del Hertha BSC por cinco millones de euros como sustituto de Timon Wellenreuther, que había dejado el club. Desde entonces, el alemán de 23 años es el portero titular del equipo de Róterdam, pero aún no ha convencido a Been. El exentrenador del Feyenoord cree que Ernst no quedó bien parado en el gol del empate que marcó el Fortuna en los últimos minutos.

«Visto desde detrás de la portería, creo que el portero podía haber hecho mucho más de lo que hizo», afirma Been en ESPN al volver a ver el gol encajado. El analista es especialmente crítico con la manera en que Ernst va a por el balón. «No se lanza de verdad, simplemente se deja caer».

«Creo que puedes dar un paso más y quizá llegar un poco más lejos de lo que llegó él. Nunca he sido portero, pero esto parecía más una caída que dar de verdad un paso y lanzarse a por el balón», añade Been.

Las críticas de Been no se limitan a la actuación de Ernst contra el Fortuna Sittard. «Sigo teniendo dudas sobre él como portero», señala el exentrenador del Feyenoord. «Sobre todo para el nivel al que aspira el Feyenoord».

Aunque Ernst evitó el 1-2 de Sven Simons, suplente del Fortuna, con una parada importante en los últimos minutos, Been considera que el guardameta todavía ha demostrado demasiado poco. «Aún no ha conseguido convencerme. Ese último balón lo detiene de maravilla, pero ese gol entra con demasiada facilidad», afirma el analista.

Been, sin embargo, quiere evitar que sus críticas desemboquen en una campaña personal contra el guardameta alemán. «Insisto, esto no debe convertirse en una campaña contra Ernst, pero todavía no le ha dado puntos al Feyenoord», subraya.

El exentrenador del Feyenoord también se pregunta por qué el club de Róterdam no optó por un portero neerlandés. «No entiendo por qué tienes que traer porteros del extranjero cuando también tienes en Países Bajos a jugadores como Branderhorst y Drommel», afirma Been, que también menciona como alternativas a Nick Olij (PSV) y Etienne Vaessen (FC Groningen). «Hay muchos porteros que sí me impresionan. Y entonces el Feyenoord aparece con Ernst».