El fuego de la crisis china quema a los socios de Mbappé

Las acciones de la empresa suiza de ropa y calzado deportivo "On" cayeron un 3,81% tras la polémica desatada por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el antiguo líder chino Mao Zedong, en una crisis cuyas repercusiones se extendieron a las alianzas comerciales del delantero francés.

Según el diario francés "Le Parisien", la acción de la empresa cotizaba a 33,06 dólares al cierre de la bolsa el lunes por la noche, antes de bajar a 31,80 dólares en la apertura de las operaciones del martes, registrando un descenso del 3,81%, antes de que el precio se estabilizara y subiera ligeramente.

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Estos acontecimientos llegan en un momento en que la alianza entre Mbappé y la empresa suiza es aún reciente, después de que el capitán de la selección francesa decidiera el pasado septiembre poner fin a su vínculo con la empresa "Nike", que lo había acompañado desde el inicio de su carrera, y pasar a "On" para comenzar una nueva etapa.

La empresa suiza fue fundada en 2010 y se centró al principio en la fabricación de zapatillas de running y de tenis, antes de expandirse en el mercado de la ropa y el calzado deportivo. Entre sus accionistas figura la leyenda del tenis suizo Roger Federer, quien a su vez puso fin a su alianza con "Nike" al final de su carrera en las pistas.

Asimismo, el exastro francés Thierry Henry asumió el cargo de director de fútbol de la empresa, coincidiendo con la incorporación de Mbappé, cuya llegada contribuyó a reforzar el interés por la acción, ya que su precio subió de 27,26 dólares a 30,46 dólares en menos de una semana, según el diario.

La crisis del "dictador chino"

Las pérdidas de la acción llegan en medio de las repercusiones de la crisis, que llevaron a tres empresas chinas a poner fin a sus alianzas comerciales con Mbappé, después de que sus comentarios sobre una imagen burlesca en la que su rostro aparecía superpuesto sobre una imagen de Mao Zedong, y en la que describió al antiguo líder chino como un "dictador", provocaran una amplia indignación en China.

El delantero francés presentó sus disculpas al pueblo chino ayer martes, diciendo: "Presento mis disculpas a todos aquellos a quienes hayan herido mis palabras. Esa no fue en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó hoy miércoles que su país "toma en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión", en referencia a las disculpas del jugador.