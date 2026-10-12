El fortín inexpugnable: Mourinho regresa para romper las reglas en el Real Madrid

El Real Madrid se prepara para afrontar los últimos entrenamientos antes de poner rumbo a Italia, donde se enfrentará a la Roma pasado mañana miércoles en la Champions League.

El diario Marca informó de que el conjunto merengue se prepara para el duelo contra la Roma siguiendo una rutina que lleva el sello del entrenador José Mourinho.

En lugar de realizar el entrenamiento previo al partido sobre el césped del Olímpico, como acostumbran los equipos visitantes en la Champions League, el equipo blanco se ejercitará en Valdebebas y después tomará el avión a las tres de la tarde para llegar a territorio italiano a las cinco y cuarto de la tarde.

Entrenar en el estadio donde se va a disputar el partido es casi un rito habitual en el fútbol europeo, pero Mourinho fue el primero en romper esa norma en el Real Madrid.

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Durante su primera etapa al frente del cuerpo técnico blanco, entre 2010 y 2013, Mourinho optó por preparar los partidos a domicilio en la ciudad deportiva del club. La prensa vinculó entonces esa decisión con su deseo de mantener el máximo secreto en torno al plan de partido y proteger los detalles tácticos de miradas indiscretas.

Sin embargo, Mourinho no siempre se ha mantenido fiel a ese planteamiento. La temporada pasada, cuando dirigía al Benfica, sí entrenó en el estadio del equipo rival en sus visitas al Real Madrid y al Chelsea.

Aquella fue, precisamente, la ocasión en la que el técnico portugués regresó al césped del Santiago Bernabéu tras su remodelación, por primera vez en 13 años, aunque llegó sancionado, lo que le impidió dirigir al equipo en el partido del día siguiente.

En el resto de los desplazamientos europeos del Benfica, el equipo preparó los encuentros en su ciudad deportiva de Seixal, fiel a la filosofía que Mourinho recupera ahora en el Real Madrid.

Esta forma de trabajar fue desapareciendo con los entrenadores que sucedieron a Mourinho. Tanto Zinedine Zidane como Carlo Ancelotti preferían entrenar en el estadio del rival el día previo al partido, respetando la rutina tradicional.

El cambio llegó la temporada pasada de la mano de Xabi Alonso, que recuperó el método de Mourinho antes de visitar Anfield y después siguió aplicándolo en el resto de los viajes a domicilio.

En aquella ocasión, dio instrucciones para entrenar en Valdebebas a las 11 de la mañana y viajar a Liverpool por la tarde, donde la expedición del equipo se dirigió directamente al hotel, mientras que a Anfield solo acudieron el entrenador y uno de los jugadores para participar en la rueda de prensa.

Pero esa experiencia no llegó a consolidarse. Álvaro Arbeloa, que sucedió a Xabi Alonso en el banquillo, abandonó de nuevo esta filosofía y devolvió al Real Madrid a la rutina tradicional de entrenar en el estadio del equipo rival, algo que se vio en su primera cita europea fuera del Santiago Bernabéu, cuando el equipo se ejercitó en el estadio Da Luz.

Ahora, con el regreso de Mourinho al frente del equipo blanco, el "búnker" vuelve a sus orígenes, y todos los indicios apuntan a que no se limitará a esta ocasión. Las previsiones señalan que esta rutina se convertirá en la norma durante el resto de la temporada, en cada viaje que el Real Madrid realice para disputar un partido europeo a domicilio.