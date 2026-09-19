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Karim Malim
Traducido por

El fiscal general abre una investigación contra Xhaka: ¿qué ha pasado?

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Una grave acusación persigue a la estrella de Suiza

La Fiscalía de la ciudad suiza de Lucerna abrió una investigación penal contra Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza y jugador del Sunderland inglés, ante la sospecha de que obtuvo un certificado de vacunación falso contra el coronavirus durante la pandemia.

Las investigaciones incluyen también a una médica de la ciudad de Lucerna, sospechosa de haber emitido certificados de vacunación sin realizar realmente las vacunaciones vinculadas a ellos. La policía suiza ya había registrado la clínica de la médica en 2023 y confiscó pruebas dentro de una investigación que abarcó a varias personas que, según se cree, obtuvieron certificados relacionados con el coronavirus.

Según los informes suizos recogidos por el diario alemán "Bild", las investigaciones se centran en si Xhaka obtuvo un certificado que acreditara haber recibido la vacuna contra el coronavirus a pesar de no haber sido vacunado realmente.

La Fiscalía de Lucerna confirmó la apertura de los procedimientos contra Xhaka y la médica, aclarando que la investigación tiene como objetivo determinar si hubo una conducta que constituya una infracción penal, ya sea mediante la obtención de una acreditación oficial no veraz o la falsificación de documentos relacionados con los certificados de coronavirus.

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Se espera que Xhaka comparezca ante la Fiscalía a principios del próximo mes de octubre para prestar declaración sobre el caso.

Por su parte, el portavoz de Xhaka afirmó que el jugador se pondrá a disposición de las autoridades de forma plena y transparente, señalando la existencia de un certificado de la médica implicada que confirma, según su relato, que el jugador fue vacunado de manera oficial.

La médica también negó las acusaciones, y su abogado dijo que su clienta sostiene que vacunó a Xhaka y que los procedimientos se realizaron de forma reglamentaria y conforme a las normas vigentes.

Cabe recordar que Xhaka había anunciado anteriormente que había recibido la vacuna contra el coronavirus, después de haber contraído el virus en 2021 y de ausentarse de uno de los partidos de la selección de Suiza.

El caso sigue bajo investigación, con la confirmación de que Xhaka y la médica gozan de la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia judicial definitiva.

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