El Real Madrid afronta una presión popular sin precedentes para fichar al astro del Manchester City, el español Rodri, de 30 años, campeón del Mundial 2026 y mejor jugador del torneo, aunque el presidente del club, Florentino Pérez, mantiene su rechazo tajante a incorporar al organizador de juego pese al deseo de este último de regresar a su país y unirse a la Casa Blanca.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que la dirección del conjunto merengue ignora por completo el expediente del jugador, que se coronó recientemente con el título del Mundial junto a "La Roja", a pesar de que el Manchester City ya lo ofreció anteriormente al Madrid sin éxito, mientras su contrato con los citizens se extiende hasta el verano de 2027.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, vivió una temporada complicada con el Manchester City en 2025/2026 debido a que sufrió lesiones recurrentes en la rodilla y en los isquiotibiales tras su regreso de una grave lesión; disputó solo un partido de los últimos 6 de su equipo antes de unirse a la selección española, pero recuperó su brillo en el Mundial bajo la dirección de su técnico Luis de la Fuente, que mantuvo su confianza en él.

Rodri había evitado hablar de su futuro durante el Mundial, declarando: "Me he desentendido por completo de todo eso. Entiendo que nuestros nombres circulen en los medios de comunicación, pero no pienso en el asunto ni tomaré ninguna decisión por ahora", aunque su gran actuación en el torneo reabrió con fuerza su expediente.

La postura de rechazo de Pérez genera una amplia polémica en los círculos madridistas, especialmente tras la celebración de España con sus campeones en la capital, Madrid, donde la afición no comprende que se ignore a un astro del nivel de Rodri en un momento en el que el club renovó el contrato del francés Aurélien Tchouaméni hasta 2031, pese a su discreto rendimiento en el Mundial y a no haberse mostrado como un verdadero líder del centro del campo del cuadro blanco.

Con la salida del anterior director técnico Pep Guardiola del Manchester City, Rodri fue uno de los jugadores sobre los que se rumoreó una posible marcha, lo que abre la puerta a un posible cambio en su postura.