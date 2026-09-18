El exseleccionador de Egipto, a las puertas de dirigir al Valencia

El Valencia continúa con sus gestiones para fichar al entrenador mexicano Javier Aguirre, con el fin de que dirija al equipo, después de que su nombre destacara en las últimas horas como el candidato más firme para suceder a Carlos Corberán.

Según el diario español "Marca", el Valencia entró en negociaciones con los representantes de Aguirre desde hace varios días, tras una ronda inicial de contactos con varios entrenadores. Se espera que el viernes se produzca una reunión o una conversación decisiva entre ambas partes, que podría allanar el camino hacia un acuerdo definitivo, en vista de que existe un deseo compartido de cerrar la operación.

Las negociaciones se llevan a cabo con total discreción, ya que tanto el club como los representantes del exseleccionador de Egipto guardan silencio sobre los detalles, especialmente porque algunos aspectos deportivos y contractuales aún necesitan resolverse.

Los responsables del Valencia consideran que Aguirre reúne las condiciones necesarias para la etapa actual, gracias a su gran experiencia, su personalidad y su conocimiento de LaLiga, después de haber dirigido al Osasuna, al Atlético de Madrid, al Real Zaragoza, al Espanyol, al Leganés y al Real Mallorca.

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Por su parte, Aguirre acoge con gran entusiasmo la idea de volver a entrenar en España, y los aspectos económicos no parecen ser un obstáculo para las negociaciones. El entrenador busca alcanzar una fórmula que le permita completar la temporada actual, con la posibilidad de prorrogar su contrato una temporada adicional en función del cumplimiento de objetivos concretos, principalmente evitar el descenso.

Aguirre tiene 67 años y está sin equipo desde que terminó su etapa con la selección de México. También recibió varias ofertas durante los últimos meses, pero siguió prefiriendo regresar al fútbol español.

Por el momento, el Valencia no tiene prisa por cerrar la operación, ya que Óscar Sánchez dirigirá al equipo ante la Real Sociedad, mientras que el club planea aprovechar el parón internacional de tres semanas para que el nuevo entrenador llegue a Paterna y trabaje con el equipo.



