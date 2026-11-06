¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Traducido por

El exdefensa del Barcelona se compadece de Vinicius: ya no atemoriza a los rivales

Vinicius Junior
Real Madrid
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Liga de Campeones
S. Umtiti
Brasil
Grecia
España
Francia

Un brillo marchito

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

En unas declaraciones que llevaron un tono de empatía poco habitual de un exjugador del Barcelona hacia uno de los emblemas del Real Madrid, el francés Samuel Umtiti reconoció que siente "pena" por el brasileño Vinícius Júnior, asegurando que la estrella brasileña ya no es el jugador temible que inclinaba la balanza de los partidos él solo.

Las declaraciones de Umtiti llegaron durante su análisis del partido del Real Madrid ante el AEK de Atenas y fueron recogidas por la emisora española "Cadena SER", que volvió a poner de manifiesto el decepcionante inicio de temporada del brasileño con el conjunto blanco.

Umtiti dijo: "Siento pena por él. Me entristece esto. Vinícius no ha estado en su mejor momento durante semanas, incluso meses, incluso temporadas. Está claro que le falta la confianza que tenía en la banda izquierda".

Y añadió el exdefensa francés: "Antes, cuando recibía el balón, sabías que iba a suponer un peligro. Y ahora ya no tiene eso".

Próximos partidos
VAL

VAL

Primera División

07 nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov 2026

LEV

LEV

Umtiti conoce bien el impacto de Vinícius en las defensas rivales, después de haberlo enfrentado en cuatro Clásicos con la camiseta del Barcelona, y aun así considera que Vinícius esta temporada, "incluso en el último toque", sufre para ser el jugador decisivo que llegó a ser.

El exjugador del Barcelona continuó hablando sobre el extremo brasileño: "Pierde mucho el balón y ya no atemoriza a los rivales".

Umtiti lanzó una advertencia a la afición del Real Madrid tras una serie de partidos que no dieron los resultados deseados, señalando que Vinícius está muy lejos de su mejor nivel, mientras otros jugadores talentosos compiten por minutos, pero no reciben las mismas oportunidades.

El jugador francés planteó la pregunta más importante en este asunto: "¿Qué hacemos con Vinícius?", antes de responder: "Cuando lo pones a la izquierda, eso significa que pones a Diomande a la derecha, donde sabemos que Diomande no rinde bien y sufre".

Y agregó: "O entramos en un sistema de competencia clara entre los jugadores, y juega el mejor, o hay una jerarquía que obliga a Vinícius a seguir jugando en la banda izquierda por ahora. Al final, los resultados son lo que decide, y el Real Madrid gana, pero Vinícius ya no está en ese nivel ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones. Siento una gran pena por Vinícius".

Umtiti vinculó el bajón de Vinícius con su gran decepción por no ganar el Balón de Oro de 2024, considerando que fue el punto de inflexión en su carrera.

Umtiti cerró sus declaraciones diciendo: "A lo largo de las tres últimas temporadas, y desde que no ganó el Balón de Oro, su nivel se vio afectado, y nos cuesta recuperar al Vinícius lleno de vitalidad y regate en la banda izquierda".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google