El Barcelona ha comenzado a moverse en serio para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, y Deco, director deportivo del Barça, ha convertido el fichaje de un defensa sólido en una prioridad absoluta.

El Barça quiere reforzar el centro de la defensa con un internacional con experiencia que complemente al joven dúo formado por Pau Cubarsi y Gerard Martín, y Alessandro Bastoni, estrella del Inter de Milán, es el nombre más destacado en la agenda del Barça.



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Según el diario español «Sport», Bastoni y el Inter de Milán conocen perfectamente el interés del Barcelona desde hace semanas, incluso meses, por lo que todas las partes están dispuestas a cerrar uno de los mayores fichajes del mercado de verano, aunque con condiciones totalmente diferentes entre ambas partes.

En los últimos días se han producido contactos que han ido más allá de un simple tanteo entre los clubes y el jugador, ya que las negociaciones se han puesto en marcha de hecho, y se ha filtrado información sobre la presentación por parte del Barcelona de una primera oferta oficial que alcanza los 45 millones de euros, con un salario anual para Bastoni superior a los 5 millones de euros netos.

Estas cifras no se ajustaban a las expectativas del Inter de Milán, que en las últimas horas ha iniciado una campaña para reconciliar al jugador con la afición, sobre todo porque el defensa fue blanco de críticas tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, lo que provocó la eliminación de Italia del Mundial.



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Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, salió a la palestra para anunciar a través de los medios de comunicación su apoyo incondicional a Bastoni, afirmando que no hay necesidad de desprenderse de uno de los activos más destacados del club, pero señaló al mismo tiempo que, en caso de que el jugador solicitara afrontar nuevos retos profesionales, como el traspaso al Barcelona, su marcha debería garantizar una importante plusvalía económica.

Los informes procedentes de Italia confirman que el traspaso no se cerrará por menos de 60 millones de euros.

Deco se niega a entrar en una puja pública: mientras el Barcelona presentaba su oferta, el Inter elevó sus exigencias, lo que provocó un estancamiento en las negociaciones. Ante este habitual enfrentamiento, Deco comenzó a barajar una alternativa para advertir al Nerazzurri y al jugador de que podría descartar el traspaso si no se rebajaba el precio exigido.

Señaló que el Barcelona ha recuperado su interés por el defensa colombiano John Lukaku, del Bolonia, que cumplirá 28 años este verano, un jugador por el que el club ya se interesó hace más de un año.

Lucomi ocupa un lugar destacado en el mercado de fichajes de defensas desde hace meses, ya que clubes ingleses como el Sunderland y el Bournemouth, y clubes turcos como el Galatasaray y el Fenerbahçe, esperan que el Bolonia dé su visto bueno para negociar la salida de uno de sus pilares fundamentales.

La salida de John Lokomi parece inevitable, ya que su contrato expira en 2027 y no ha aceptado la oferta de renovación. Fuentes del Bolonia confirman que el Barcelona ha irrumpido con fuerza en la escena, ya que Deco desea cerrar la operación rápidamente si fracasan las negociaciones por Bastoni.



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