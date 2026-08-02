El desfile de camisetas de la Eredivisie 2026/27 de Voetbalzone

Los dieciocho clubes de la Eredivisie ya han presentado sus nuevas equipaciones para la temporada 2026/27. En el Desfile de Camisetas de VZ encontrarás todas las camisetas de local y visitante reunidas de forma clara.
ADO Den Haag
LocalADO Den Haag
VisitanteADO Den Haag
Ajax
LocalAjax
VisitanteAjax
Tercera equipaciónAjax
AZ
LocalAZ
VisitanteAZ
SC Cambuur
LocalSC Cambuur
VisitanteCambuur
Excelsior Rotterdam
LocalExcelsior
VisitanteExcelsior
FC Twente
LocalFC Twente
VisitanteFC Twente
Tercera equipaciónFC Twente
FC Utrecht
LocalFC Utrecht
VisitanteFC Utrecht
Feyenoord
LocalFeyenoord
VisitanteFeyenoord
Tercera equipaciónFeyenoord
Fortuna Sittard
LocalFortuna Sittard
VisitanteFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
LocalGo Ahead Eagles
VisitanteGo Ahead Eagles
FC Groningen
LocalFC Groningen
VisitanteFC Groningen
sc Heerenveen
Localsc Heerenveen
Visitantesc Heerenveen
NEC
LocalNEC
VisitanteNEC
Tercera equipaciónNEC
Camiseta de los Cuatro DíasNEC
PEC Zwolle
LocalPEC Zwolle
VisitantePEC Zwolle
PSV
LocalPSV
VisitantePSV
Tercera equipaciónPSV
Sparta Rotterdam
LocalSparta Rotterdam
VisitanteSparta Rotterdam
Tercera equipaciónSparta Rotterdam
Telstar
LocalTelstar
VisitanteTelstar
Willem II
LocalWillem II
VisitanteWillem II