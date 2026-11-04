¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Nico PazGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Como logra una goleada increíble en la Champions League: ¡1-9!

Lens vs Como
Lens
Como
Liga de Campeones
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Como goleó sin piedad el miércoles por la noche en la Champions League. El equipo de Cesc Fàbregas venció al RC Lens por un contundente 1-9. Tasos Douvikas, exdelantero del FC Utrecht, firmó un triplete y es actualmente el máximo goleador de la Champions League, con seis tantos. El Como marcha más que bien, con nueve puntos en cuatro partidos. Al Lens le queda mucho trabajo por delante, con solo tres puntos en cuatro encuentros.

El Como se adelantó pronto tras un saque de esquina. Douvikas empujó el balón en el segundo palo y las sospechas de fuera de juego resultaron infundadas: un defensa del Lens se había quedado dormido. 0-1.

Douvikas volvió a marcar pasada la media hora. Paz dibujó un magnífico pase hacia el segundo palo, donde Alex Valle evitó por poco que el balón saliera y asistió a Douvikas. El delantero marcó con facilidad.

El 0-3 no tardó en llegar y esta vez fue obra del propio Paz. El argentino entró en el área regateando y disparó fuerte y alto con la zurda antes de dedicarle el gol al fallecido delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Próximos partidos
INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM

RCL

RCL

Ligue 1

08 nov 2026

OM

OM

El 0-4 llegó antes de que se cumplieran dos minutos de la segunda parte. Paz vio un espacio que no parecía existir, encontró a Luis da Cunha y el brasileño definió con calma con la zurda.

Marc-Oliver Kempf hizo el 0-5 tras un centro de Luis Milla y, poco después, Douvikas completó su triplete. El griego recibió un pase medido de Paz y remató con contundencia desde cerca al palo corto.

El calvario no había terminado para un Lens completamente desbordado, que encajó el séptimo gol en el minuto 62. Esta vez le tocó marcar a Mattia Liberali, de apenas diecinueve años. Después, Ruben Aguilar salvó en cierta medida el honor del equipo del norte de Francia con una magnífica volea tras un saque de esquina.

Menos de cinco minutos después, el Lens, abucheado por su afición, encajó otro gol, esta vez de Martin Baturina. El croata mantuvo la calma y, tras un amago, marcó sin apuros: 1-8. Matteo Papaccioli también vio puerta, aunque al principio pensó que su disparo raso sería anulado por fuera de juego: 1-9.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google