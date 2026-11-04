El Como goleó sin piedad el miércoles por la noche en la Champions League. El equipo de Cesc Fàbregas venció al RC Lens por un contundente 1-9. Tasos Douvikas, exdelantero del FC Utrecht, firmó un triplete y es actualmente el máximo goleador de la Champions League, con seis tantos. El Como marcha más que bien, con nueve puntos en cuatro partidos. Al Lens le queda mucho trabajo por delante, con solo tres puntos en cuatro encuentros.

El Como se adelantó pronto tras un saque de esquina. Douvikas empujó el balón en el segundo palo y las sospechas de fuera de juego resultaron infundadas: un defensa del Lens se había quedado dormido. 0-1.

Douvikas volvió a marcar pasada la media hora. Paz dibujó un magnífico pase hacia el segundo palo, donde Alex Valle evitó por poco que el balón saliera y asistió a Douvikas. El delantero marcó con facilidad.

El 0-3 no tardó en llegar y esta vez fue obra del propio Paz. El argentino entró en el área regateando y disparó fuerte y alto con la zurda antes de dedicarle el gol al fallecido delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

El 0-4 llegó antes de que se cumplieran dos minutos de la segunda parte. Paz vio un espacio que no parecía existir, encontró a Luis da Cunha y el brasileño definió con calma con la zurda.

Marc-Oliver Kempf hizo el 0-5 tras un centro de Luis Milla y, poco después, Douvikas completó su triplete. El griego recibió un pase medido de Paz y remató con contundencia desde cerca al palo corto.

El calvario no había terminado para un Lens completamente desbordado, que encajó el séptimo gol en el minuto 62. Esta vez le tocó marcar a Mattia Liberali, de apenas diecinueve años. Después, Ruben Aguilar salvó en cierta medida el honor del equipo del norte de Francia con una magnífica volea tras un saque de esquina.

Menos de cinco minutos después, el Lens, abucheado por su afición, encajó otro gol, esta vez de Martin Baturina. El croata mantuvo la calma y, tras un amago, marcó sin apuros: 1-8. Matteo Papaccioli también vio puerta, aunque al principio pensó que su disparo raso sería anulado por fuera de juego: 1-9.