El clon de Bellingham: el Real Madrid recupera a su joya tras 18 meses de ausencia

El Real Madrid recuperó a una de sus joyas tras una ausencia de los terrenos de juego que se prolongó durante 18 meses por lesión.

El diario "Marca" señaló que la academia de jóvenes del Real Madrid (La Fábrica) vive días llenos de emociones sin necesidad de ganar títulos ni de disputar partidos.

Hugo de Llanos, una de las joyas de la academia de jóvenes del Real Madrid, fue el protagonista de un momento realmente especial este martes en Valdebebas, donde el jugador del Castilla, de 21 años, regresó a los terrenos de juego tras una ausencia de 18 meses.

Y lo hizo en el partido amistoso que el filial disputó contra el Leganés B.

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De Llanos, que se ha entrenado con el grupo a las órdenes de López de Lerma en las últimas semanas, dio un paso más en su largo camino de recuperación y disfrutó de jugar un partido, aunque fuese amistoso, después de un año y medio.

El siguiente paso será entrar en una convocatoria del Castilla, una posibilidad que podría asomar en el horizonte poco después de su regreso.

De Llanos se lesionó en las últimas jornadas de la temporada 2024-2025.

Raúl recurrió a él en el Castilla para cubrir algunas ausencias, y tuvo un papel clave con el filial en la primera mitad de la temporada (16 partidos y dos goles), hasta el punto de que su excelente nivel le valió entrar por primera vez en una lista del primer equipo, algo que llegó ante el Liverpool en la Champions League en Anfield en noviembre de 2024.

Disputó su último partido el 20 de abril contra el Rayo Majadahonda, cerrando la temporada con 10 goles y dos asistencias en 39 partidos entre el Castilla, el Real Madrid y el equipo juvenil (Youth League).

La lesión se agravó hasta tal punto que se perdió toda la temporada anterior y ahora, al parecer, podrá superar pronto su calvario de un año y medio sin jugar.

Antes de la lesión, De Llanos mostró todas sus cualidades como jugador completo dentro del área y destacó por una gran capacidad goleadora. Los entrenadores de la academia de jóvenes del Real Madrid (La Fábrica) lo compararon con Bellingham, una comparación que el propio jugador confirmó al celebrar sus goles a la manera de la estrella inglesa.