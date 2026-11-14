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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, logró algo que parecía sencillo pero que resultó imposible durante los últimos años en el conjunto merengue, tras asentarse en un once titular claro que se apoya en su formación favorita, el 4-2-3-1.

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El once en el que se ha asentado el técnico portugués está formado por Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

Esta estabilidad llegó tras una serie de 8 victorias en 8 partidos entre los dos parones internacionales.

Según informó el diario español "Sport", los rasgos de este once comenzaron a definirse durante el partido del Clásico, antes de que se le uniera el guardameta belga Thibaut Courtois en lugar de Andriy Lunin.

La reducida lista de jugadores lesionados ayudó a consolidar esta alineación, que fue fruto de la resolución de un complejo conjunto de problemas técnicos, después de que Mourinho necesitara cerca de 100 días de trabajo y 16 partidos para llegar a la combinación actual.

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El dilema de la dupla del centro del campo

Mourinho dejó claro desde que asumió las riendas del Real Madrid que nadie está por encima del escudo del club y que no hay jugador cuyo puesto en el once titular sea intocable.

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El técnico portugués lanzó este mensaje cuando fue preguntado por Vinicius Junior, quien se ausentó en 4 partidos de LaLiga por la sanción derivada de su expulsión ante el Villarreal.

La ausencia del jugador brasileño coincidió con la consolidación de Yan Diomande en el once titular, convirtiéndose en uno de los elementos que ayudaron al conjunto merengue a dar con la combinación adecuada.

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Se espera que la densidad de partidos en las distintas competiciones imponga algunos cambios lógicos en el once, pero los nombres mencionados parecen ser, durante el mes de noviembre, la opción preferida de Mourinho en los grandes duelos.

El técnico portugués recorrió un largo camino de pruebas para dar con soluciones a los problemas técnicos que afrontó. Tras un mercado de fichajes veraniego en el que tuvo potestad para participar en la toma de decisiones, comenzó a apoyarse en Bernardo Silva y Fede Valverde, antes de recurrir más tarde a la fortaleza física de Aurélien Tchouaméni y del jugador uruguayo, para después devolver a este último a la posición de lateral.

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La posición del doble pivote fue la que registró el mayor número de pruebas realizadas por Mourinho, después de adoptar 7 combinaciones diferentes y de efectuar 9 cambios entre partidos.

Pese al reajuste del centro del campo, la dupla formada por Tchouaméni y Valverde sigue siendo la más utilizada durante la presente temporada, a pesar del enfrentamiento físico que protagonizaron la temporada pasada.

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Tchouaméni y Valverde jugaron juntos ante el Elche, el Atlético de Madrid, el Villarreal y la Roma. Y tras la emocionante remontada que logró el Real Madrid en Italia, Mourinho decidió introducir un cambio en sus ideas tácticas.

De forma paradójica, el equilibrio regresó al centro del campo con el retorno de Bernardo Silva al once titular, después de que el jugador portugués pasara de ser titular al inicio de la temporada a quedar fuera de las convocatorias durante un tiempo.

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Bernardo Silva disputó 3 partidos junto a Valverde, ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, y también jugó junto a Eduardo Camavinga en la Champions League ante el Leipzig alemán y el AEK Atenas griego.

Pero la dupla que logró imponerse durante el último periodo es la formada por Bernardo Silva y Tchouaméni, después de que fueran titulares ante el Barcelona, el Racing y el Valencia.

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En cuanto a las otras combinaciones, fueron Camavinga y Valverde ante el Málaga y el Real Betis, Trent Alexander-Arnold y Valverde ante el Inter de Milán, y Arda Güler y Tchouaméni ante el Sevilla.

El último partido fue testigo del inicio del giro hacia el once actual, después de que Mourinho devolviera a Valverde a la posición de lateral derecho, tras haber contado con él de forma continua en el centro del campo durante los diez primeros partidos.

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6 duplas diferentes en los laterales

Las posiciones de los laterales registraron cambios constantes durante los 16 primeros partidos de la temporada, después de que Mourinho adoptara 6 duplas diferentes y realizara 13 cambios entre partidos, la cifra más alta entre todas las líneas del equipo.

Esto sucede en dos posiciones que el Real Madrid se preocupó por reforzar durante los dos últimos mercados de fichajes veraniegos.

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La dupla formada por los recién llegados Denzel Dumfries y Marc Cucurella fue la que más jugó junta, después de disputar 5 partidos ante el Real Betis, el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, la Roma y el AEK Atenas.

Resulta paradójico que ambos jugadores fueran titulares en las dos únicas derrotas que ha sufrido el conjunto merengue hasta el momento, ante el Inter de Milán y el Atlético de Madrid.

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Después de eso, se repitieron 3 duplas en 3 partidos cada una: Dumfries y Álvaro Carreras ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano; Trent Alexander-Arnold y Cucurella ante el Málaga, el Elche y el Racing; y Valverde y Cucurella ante el Sevilla, el Barcelona y el Valencia.

Esta última dupla es la más estable en el periodo actual, después de lograr imponerse en el once titular.

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En cambio, la dupla formada por Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras solo fue titular en una ocasión, ante el Villarreal, mientras que Valverde y Carreras disputaron el partido ante el Leipzig.

La posición del central también registró una evolución en las elecciones de Mourinho, siendo una de las posiciones en las que el Real Madrid ha gastado grandes sumas de dinero para reforzarla durante los últimos años.

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El técnico portugués adoptó 4 duplas diferentes en el eje de la defensa y realizó 10 cambios entre partidos.

Basándose en el rendimiento, el estado físico y la compenetración, la dupla formada por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté fue la primera opción, después de jugar juntos en 10 partidos de 16, ante el Espanyol, la Real Sociedad, el Real Betis, el Inter de Milán, el Elche, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Barcelona, el Racing y el Valencia.

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En cuanto a Antonio Rüdiger, participó en las otras tres combinaciones, ya que jugó junto a Konaté en 3 ocasiones ante el Rayo Vallecano, el Villarreal y la Roma, y junto a Huijsen en dos ocasiones ante el Málaga y el Leipzig.

Rüdiger también jugó una vez junto a Éder Militão, que regresó recientemente de su lesión, ante el AEK Atenas, y su nivel podría ofrecer al equipo opciones adicionales en la línea defensiva.

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5 combinaciones ofensivas lideradas por Mbappé

El asunto no fue diferente en la línea ofensiva, ya que Mourinho probó varias combinaciones de ataque, teniendo en cuenta los nombres de los jugadores y su estatus dentro del equipo.

Kylian Mbappé es el único jugador que fue titular en los 16 partidos, mientras que Jude Bellingham fue titular en 15 partidos y solo se ausentó del once titular ante el Elche, cuando Arda Güler ocupó la posición de mediapunta.

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El técnico portugués adoptó 5 tridentes ofensivos diferentes y realizó 12 cambios entre partidos.

El tridente formado por Arda Güler, Mbappé y Vinicius Junior sigue siendo el más utilizado, después de jugar en 5 partidos ante el Espanyol, la Real Sociedad, el Real Betis, el Atlético de Madrid y el Leipzig.

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Le sigue, a un partido de distancia, el tridente formado por Yan Diomande, Arda Güler y Mbappé, que jugó en 4 partidos ante el Villarreal, el Barcelona, el Racing y el Valencia, antes de que Mourinho se decantara por él en el último periodo.

Asimismo, el tridente formado por Diomande, Mbappé y Vinicius Junior fue titular en 4 partidos, en un intento de lograr el equilibrio entre los distintos elementos ofensivos, ante el Rayo Vallecano, el Elche, la Roma y el AEK Atenas.

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Mourinho recurrió al tridente de Brahim Díaz, Mbappé y Vinicius Junior en dos partidos, ante el Málaga y el Inter de Milán, mientras que el duelo ante el Sevilla, que marcó el punto de inflexión hacia el once actual, fue testigo de la participación de Diomande, Endrick y Mbappé en la línea ofensiva.

Arda Güler es el elemento común en la mayoría de las combinaciones ofensivas, después de ser titular en 9 ocasiones dentro de los tridentes ofensivos, una vez en la posición de mediapunta y otra más dentro del doble pivote en el centro del campo.

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La versatilidad del jugador turco, junto a la variedad de roles de Valverde, contribuyó a introducir cambios en la forma de jugar del equipo sin necesidad de modificar necesariamente todos los nombres presentes en el once.

Así, Mourinho logró moldear a su equipo de forma progresiva a lo largo de 16 partidos, para llegar finalmente a una combinación que ya tiene unos rasgos claros y fácilmente reconocibles.